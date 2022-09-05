Şarkıcı Yeliz yendiği hastalığını ilk kez anlattı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim

Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü'ne layık görülen bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Yeliz, Gökay Kalaycığolu'nun Ulusal Masa programında hayatıyla ilgili şaşırtan itiraflarda bulundu. Hayat hikayesi, eserleri ve projeleri hakkında konuşan ünlü şarkıcı ilk kez yaşadığı hastalığı anlattı. Pandemi döneminde kendisine "Lösemi" teşhisi koyulduğunu söyleyen ünlü şarkıcı yaşadıklarını anlattı.

LÖSEMİ TEŞHİSİ KONDU

Dünyanın en büyük zenginliği diye sözlerine başlayan Yeliz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben de Billur Kalkavan'ın hastalığının başka bir formatını geçirdim. Ben de mesela bu pandemide. Ben normalde hiç tatlı yemem, tatlı sevmem. Ağebeyim dedi ki "Kızım git aile hekimliğine git de tatlı yemekten çok kilo aldın. Bir muayene ol, kanına baktır şekerin mi var öğren' dedi. 77 kilo oldum, sanki ikiz hamile gibi korkuncum. Ben hayatta doktora gitmem. Gittim kan verdim. Sonuçlara bakan doktor derhal daha büyük bir hastaneye gitmem gerektiğini söyledi. Ben anladım zaten ne olduğunu. 'Kanser değil mi' dedim 'Evet' dedi. Ben kanser kelimesini duyunca yıkılmadım hatta eve geldim tanıdığım doktoru aradım. Başka bir hastaneye gittim. Ameliyat oldum. Belimden ilik alındı. Lösemi denmişti ama çok şükür ki akut değildi. Yendim hastalığı."



