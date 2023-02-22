Şarkıcı Züleyha Ortak ateş püskürdü!''Şov için bölgeye gidenlerden utanıyorum''

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından bazı ünlü isimler afet bölgelerinden paylaşımlar yapmaya başladılar. Şarkıcı Züleyha Ortak sosyal medya hesabından bu tarz paylaşım yapanlara ateş püskürdü....

'''ŞOV İÇİN BÖLGEYE GİDENLERDEN UTANIYORUM''

Züleyha Ortak öfkesini şu sözlerle dile getirdi; ''Öfkesini kontrol edemeyen, şov için bölgeye giden, bas bas bağırıp oradaki acılı insanların acısına acı katanlardan utanıyorum!''

''NE OLUR AMA NE OLUR O BÖLGEYİ YALNIZ BIRAKMAYIN''

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Züleyha Ortak, canlı yayında deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı. "Benim gördüğüm bir şey daha var" diyen Ortak ''Sosyal medya ile bölge arasında çok büyük fark var. Ne olur ama ne olur o bölgeyi yalnız bırakmayın'' dedi.



