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Şarkıcı Züleyha Ortak ateş püskürdü!''Şov için bölgeye gidenlerden utanıyorum''

22.02.2023 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden birkaç gün sonra Hatay'da iki büyük deprem oldu. Depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken bazı ünlü isimler afet bölgesine gitti. Şarkıcı Züleyha Ortak deprem bölgesinden yapılan paylaşımlara ''Şov için bölgeye gidenlerden utanıyorum'' sözleriyle tepki gösterdi...

Şarkıcı Züleyha Ortak ateş püskürdü!''Şov için bölgeye gidenlerden utanıyorum''

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından bazı ünlü isimler afet bölgelerinden paylaşımlar yapmaya başladılar. Şarkıcı Züleyha Ortak sosyal medya hesabından bu tarz paylaşım yapanlara ateş püskürdü....

'''ŞOV İÇİN BÖLGEYE GİDENLERDEN UTANIYORUM''

Züleyha Ortak öfkesini şu sözlerle dile getirdi; ''Öfkesini kontrol edemeyen, şov için bölgeye giden, bas bas bağırıp oradaki acılı insanların acısına acı katanlardan utanıyorum!''

züleyha ortak

''NE OLUR AMA NE OLUR O BÖLGEYİ YALNIZ BIRAKMAYIN''

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Züleyha Ortak, canlı yayında deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı. "Benim gördüğüm bir şey daha var" diyen Ortak ''Sosyal medya ile bölge arasında çok büyük fark var. Ne olur ama ne olur o bölgeyi yalnız bırakmayın'' dedi.

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