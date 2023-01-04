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Şarkıcıların 'playback' yapması yasaklandı! O ülkede 1 Ocak'tan itibaren... Bakan bizzat denetleyecek

04.01.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgızistan'da ses sanatçılarına, devlet kurumlarında düzenlenecek etkinliklerde şarkılarını canlı söyleme zorunluluğu getirildi. Şaşkınlık yaratan kararla ilgili Bakan Maksutov'un, karara uyulup uyulmadığını şahsen denetleyeceği belirtildi. Söz konusu karar 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

Şarkıcıların 'playback' yapması yasaklandı! O ülkede 1 Ocak'tan itibaren... Bakan bizzat denetleyecek

Kırgızistan'da alınan şarkıcılarla ilgili 'playback yapmaya yasak' kararı şaşkınlık yarattı. AA muhabirinin, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı Basın Merkezinden aldığı bilgiye göre, Bakan Altınbek Maksutov'un, şarkıcıların "playback" yapmasını yasaklayan kararı, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi. Karar, devlete ait tüm kültür ve eğitim kurumlarında, tiyatrolarda, spor, konser ve sinema salonlarında, kulüplerde, kütüphanelerde, müzelerde ve halka açık kültürel etkinlikler için geçerli olacak.

BAKAN MAKSUTOV ŞAHSEN DENETLEYECEK

Bakan Maksutov'un, karara uyulup uyulmadığını şahsen denetleyeceği ve sorumluluğun, etkinliklerin organizatörlerine ve ev sahiplerine ait olacağı belirtildi. (AA)

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