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560 ölünün naaşını parçalarına ayırıp satmışlar! 'Öyle bir suç yok' deyip...

04.01.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay ortaya çıktı. Anne-kız iki kadın, sahip oldukları cenaze evi aracılığıyla kendilerine teslim edilen 560 merhumun naaşlarını tam 8 yıl boyunca parçalara ayırıp sattı. İki kadın hapis cezasına çarptırılırken ABD federal kanununda ceset parçalarını satma suçu açık olmadığı için kadınlar, merhumların ailelerini dolandırmaktan hüküm giydi. İki kadının merhumların ailelerinden bin dolar cenaze ücreti aldıkları da anlaşılmış ve kadınlar suçlarını kabul etmişti.

560 ölünün naaşını parçalarına ayırıp satmışlar! 'Öyle bir suç yok' deyip...

ABD'de ortaya çıkan bir olay duyan herkesin adeta kanını dondurdu. Bir cenazevi evinin sahibi olan anne-kız iki kadının 8 yıl boyunca tam 560 ölünün naaşını parçalarına ayırdığı ve sattığı öğrenildi. Suçlarını kabul eden ve cenaze işlemleri için merhumların ailelerinden bin dolar alan kadınların mahkumiyetlerinde dikkat çeken bir detay da yer aldı. ABD federal kanununda ceset parçalarını satma suçu açık olmadığından iki kadın, merhumların ailelerini ‘dolandırmaktan’ hüküm giydi. İşte detaylar...

NAAŞLARI PARÇALARA AYIRIP SATMIŞLAR

ABD mahkemesi Colorado eyaletinde Günbatımı Mesa Cenaze Evini işleten Megan Hess (46) ve annesi Shirly Koch'u (69), 2010 ile 2018 yılları arasında kendilerine cenaze işlerinin yapılması için teslim edilen 560 naaşı, parçalara ayırıp satmaktan 20 ve 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. 20 yıl hapis cezası alan Hess ve 15 yıl hapis cezası alan annesi Koch’un merhumların ailelerinden bin dolar gibi bir cenaze ücreti aldıkları, daha sonra naaşları parçalara ayırarak sattıkları belirlenmiş, ikili geçen yılın Temmuz ayında suçlarını kabul etmişti.

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AİLELERİ DOLANDIRMA SUÇUYLA MAHKUM EDİLDİLER

ABD'de organ satışı yasa dışı olmakla beraber vücut parçalarının satışı hali hazırda ABD federal yasalarında açık bir suç olarak yer almadığı için mahkeme anne kızı, merhumların ailelerini dolandırma suçuyla mahkum etti. Olayı araştıran Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bugün mahkumiyetle ilgili açıklama yaparak iki kadının, en acılı zamanlarında ailelerin güvenlerine ihanet ederek sevdiklerini parçalara ayırdığını vurguladı. (DHA)

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