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Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu? Şarkılar Bizi Söyler neden yok? 30 Nisan 2022 Cumartesi

30.04.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu? 30 Nisan 2022 Cumartesi günü, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla ekrana gelen sevilen programın yeni bölümünün, Kanal D'nin yayın akışında yer almaması sebebiyle vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Televizyon izleyicileri programın yayın saatine doğru yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu? Şarkılar Bizi Söyler neden yok? İşte programın 30 Nisan Cumartesi günü olmamasının sebebi...

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu? Şarkılar Bizi Söyler neden yok? 30 Nisan 2022 Cumartesi

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu? sorusunun yanıtı 30 Nisan 2022 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu programın yeni bölümü 30 Nisan Cumartesi akşamı Kanal D'nin yayın akışı listesinde yer almadı. Her hafta farklı bir konseptle izleyici karşısına çıkan programın neden yeni bölümü ile ekrana gelmediğini öğrenmek isteyenler internet arama motorlarında sorgulama yapıyor. Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yok mu? Şarkılar Bizi Söyler neden yok? soru ve konu başlıkları araştırılıyor. Programın 30 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanmamasının nedeni ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU AKŞAM YOK MU? 30 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Sibel Can, Hüsnü Şenlendiricive Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in 30 Nisan Cumartesi (bu akşam) ekrana gelmeyecek.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NEDEN YOK? 30 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Şarkılar Bizi Söyler programının neden yayınlanmadığına ilişkin açıklama sosyal medyadan yapıldı.

Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümü 30 Nisan Cumartesi akşamı bayram dolayısıyla ekrana gelmeyecek. Onun yerine kolaj bölüm yayınlanacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Şarkolar Bizi Söyler programoı her hafta Cumartesi günü Kanal D'de ekrana geliyor. Programın yeni bölümünün haftaya yayınlanacağı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Altun Sibel Can
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