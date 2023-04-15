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Şarkılar Bizi Söyler geçen haftaki konukları kimlerdi, bu hafta kimler? İşte Türk Halk Müziği konseptiyle bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları

15.04.2023 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler konukları müzik severler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her hafta Kanal D ekranlarında izleyenlere müzik ziyafeti yaşatan programda geçtiğimiz hafta Türk sanat müziği parçaları seslendirildi. Şarkılar Bizi Söyler geçen haftaki konukları Türk Sanat Müziğinin değerli sesleri Zekai Tunca, Yıldırım Bekçi, Umut Akyürek ve Ayşen Birgör oldu. Peki, bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?

Şarkılar Bizi Söyler geçen haftaki konukları kimlerdi, bu hafta kimler? İşte Türk Halk Müziği konseptiyle bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler her hafta birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Sevilen programda bu hafta türkü rüzgarları esecek. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yine unutulmaz anlar yaşatacak. Her hafta farklı bir konseptle izleyiciyle buluşan program yakından takip ediliyor.

BU HAFTA ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları,Türk müziğinin değerli sesleri Resul Dindar, İsmail Altunsaray, Ender Balkır, Tuğçe Kandemir, Kaan Kısaparmak ve Coşkun Sabah olacak.

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Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm Türk Halk Müziği Konsepti ile ekrana gelecek.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ BU BÖLÜM YOK

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam Hüsnü Şenlendirici yer almayacak. Ünlü klarnetçi, sağlık sorunları nedeniyle bu akşamki yayında olamayacak.

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