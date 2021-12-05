Şarkılarıyla beğeni topluyor! Teoman bakın ne mezunu çıktı

Tek çocuk olarak dünyaya gelen Teoman avukat olan babasını henüz 2,5 yaşında iken kaybetti. Şarkılarıyla milyonlarca dinleyicinin beğenisini kazanan Teoman, lisans eğitimini çok farklı bir alanda almış. Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci Teoman bakın hangi üniversitede hangi bölümü okumuş.

TEOMAN BAKIN NE MEZUNU ÇIKTI

20 Kasım 1967 İstanbul doğumlu Teoman Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü tamamladı. Yüksek lisansını ise İstanbul Üniversitesinde kadın araştırmaları üzerine yapmak istedi ancak "çizgi romanda kadının rolü" konulu tezi beğenilmeyince yarım kaldı.

Yıllardır müzik camiasının en sevilen isimlerinden biri olan Teoman müzik kariyerine 1986'da kurduğu Mirage adlı grupta vokal yaparak başladı. Müzik kariyeri boyunca birçok başarılı çalışmaya imza atan Teoman birden fazla ödülün sahibi oldu. 30 Aralık 2012'de Ayşe Kaya ile hayatını birleştirdi ancak Mart 2015'te boşandı. Kaya ile Teoman ikilisinin Zeyno Şazi Yakupoğlu adında bir kız çocuğu bulunuyor.

TEOMAN STÜDYO ALBÜMLERİ

Teoman (1996)

O (1998)

Onyedi (2000)

Gönülçelen (2001)

Teoman (2003)

En Güzel Hikayem (2004)

Renkli Rüyalar Oteli (2006)

İnsanlık Halleri (2009)

Aşk ve Gurur (2011)

Eski Bir Rüya Uğruna... (2015)

Gecenin Sonuna Yolculuk (2021)

Toplama albümler

Best of Teoman (2004)

Söz Müzik Teoman (2007)

Yavaş Yavaş (2014)

Koyu Antoloji (2018)

Teoman ve Piyano (2021)

Remiks:

Remixler (2001)

İstanbul'da Sonbahar Remixler (2001)

Remixler 1 (2001)

Duş Remixler (2001)

Ruhun Sarışın (2001)

Aşk ve Gurur Remixler (2001)

Video klipler: