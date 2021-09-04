Sarp Levendoğlu ile aşk yaşayan Naz Çağla Irmak'ın annesi bakın kimmiş?

Yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu Sarp Levendoğlu, şu sıralar oyuncu Naz Çağla Irmak ile aşk yaşıyor. Demir kadın Neslican, filmi için saçlarını kazıtan oyuncu herkesin takdirini toplamıştı. Peki Irmak’ın yeteneğini annesinden aldığını biliyor muydunuz? İşte güzel oyuncu hakkında bilinmeyenler…

NAZ ÇAĞLA IRMAK’IN ANNESİ KİMDİR?

24 yaşındaki oyuncu Naz Çağla Irmak, 39 yaşındaki oyuncu Sarp Levendoğlu ile aşk yaşadıklarını sosyal medyadan duyurdu. Kanserden yaşamını yitiren, Türkiye’nin umudu haline gelen Neslican Tay’ın hayatını canlandırmak için saçlarını kazıtan başarılı oyuncunun yeteneğini annesinden aldığı düşünüldü. Irmak’ın annesi ünlü oyuncu Hülya Gülşen Irmak. Pek çok tiyatro, dizi ve filmde yer alan oyuncunun kızı da aynı şekilde oyunculuktan ilerlerdi.

HÜLYA GÜLŞEN IRMAK KİMDİR?

Hülya Gülşen Irmak giriş yaşı en az 16 olan Ankara Devlet Konservatuvarı'na, özel bir sınav uygulanarak 13 yaşında girmesinin ardından, bu okulun Hacettepe Üniversitesine bağlanmasıyla, aynı süreçte hem konservatuvarı, hem de liseyi dışarıdan bitirerek mezun oldu.

Çeşitli özel tiyatrolarda aldığı rollerin ardından 1983 yılında Devlet Tiyatroları'na giren Irmak, 28 yıl süreyle aralıksız bu kurumda sanatını icra etti. 1993 yılında ise, Ferhunde Hanımlar adlı televizyon dizisiyle beyaz cama adımını atan oyuncu, aralıklı olarak sinema ve TV dizilerinde rol almıştır.

Sanatçı, oyunculuğun dışında seslendirme, eğitmenlik ve oyuncu koçluğu gibi çalışmalarda bulunmakta olup Mart 2012 tarihi itibarıyla Keşanlı Ali dizisinde rol aldı.

Hülya Gülşen Irmak’ın rol aldığı dizi ve filmler:

Maria ile Mustafa, Rol: Feriha - 2020

Aşk Tesadüfleri Sever 2, 2019

Sen Benim HerŞeyimsin, 2016

Yüksek Sosyete, Rol: Ayşen - 2016

Kırgın Çiçekler, 2016

Asla Vazgeçmem, Rol: Hafize - 2015

Çalıkuşu, Rol: Dilber Kalfa - 2013

Galip Derviş, Rol: Şefika Tekin - 2013 (Konuk Oyuncu)

Keşanlı Ali Destanı, Rol: Melahat - 2011, 2012

Gökkuşağı Çocukları, 2010

For a Moment, Freedom, Rol: Jasmin'in annesi - 2008

Bizim Evin Halleri, Rol: İsmet - 2008

Teyzemin Nesi Var?, 2002

Havada Bulut, 2002

Bizim Evin Halleri, Rol: İsmet - 2000

Ferhunde Hanımlar, Rol: Müjgan - 1993



