Sarp Levendoğlu ile aşk yaşayan Naz Çağla Irmak'ın annesi bakın kimmiş?

Yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu Sarp Levendoğlu, şu sıralar oyuncu Naz Çağla Irmak ile aşk yaşıyor. Demir kadın Neslican, filmi için saçlarını kazıtan oyuncu herkesin takdirini toplamıştı. Peki Irmak’ın yeteneğini annesinden aldığını biliyor muydunuz? İşte güzel oyuncu hakkında bilinmeyenler…
24 yaşındaki oyuncu Naz Çağla Irmak, 39 yaşındaki oyuncu Sarp Levendoğlu ile aşk yaşadıklarını sosyal medyadan duyurdu. Kanserden yaşamını yitiren, Türkiye’nin umudu haline gelen Neslican Tay’ın hayatını canlandırmak için saçlarını kazıtan başarılı oyuncunun yeteneğini annesinden aldığı düşünüldü. Irmak’ın annesi ünlü oyuncu Hülya Gülşen Irmak. Pek çok tiyatro, dizi ve filmde yer alan oyuncunun kızı da aynı şekilde oyunculuktan ilerlerdi.
Hülya Gülşen Irmak giriş yaşı en az 16 olan Ankara Devlet Konservatuvarı'na, özel bir sınav uygulanarak 13 yaşında girmesinin ardından, bu okulun Hacettepe Üniversitesine bağlanmasıyla, aynı süreçte hem konservatuvarı, hem de liseyi dışarıdan bitirerek mezun oldu.
Çeşitli özel tiyatrolarda aldığı rollerin ardından 1983 yılında Devlet Tiyatroları'na giren Irmak, 28 yıl süreyle aralıksız bu kurumda sanatını icra etti. 1993 yılında ise, Ferhunde Hanımlar adlı televizyon dizisiyle beyaz cama adımını atan oyuncu, aralıklı olarak sinema ve TV dizilerinde rol almıştır.
Sanatçı, oyunculuğun dışında seslendirme, eğitmenlik ve oyuncu koçluğu gibi çalışmalarda bulunmakta olup Mart 2012 tarihi itibarıyla Keşanlı Ali dizisinde rol aldı.
Hülya Gülşen Irmak’ın rol aldığı dizi ve filmler:
Maria ile Mustafa, Rol: Feriha - 2020
Aşk Tesadüfleri Sever 2, 2019
Sen Benim HerŞeyimsin, 2016
Yüksek Sosyete, Rol: Ayşen - 2016
Kırgın Çiçekler, 2016
Asla Vazgeçmem, Rol: Hafize - 2015
Çalıkuşu, Rol: Dilber Kalfa - 2013
Galip Derviş, Rol: Şefika Tekin - 2013 (Konuk Oyuncu)
Keşanlı Ali Destanı, Rol: Melahat - 2011, 2012
Gökkuşağı Çocukları, 2010
For a Moment, Freedom, Rol: Jasmin'in annesi - 2008
Bizim Evin Halleri, Rol: İsmet - 2008
Teyzemin Nesi Var?, 2002
Havada Bulut, 2002
Bizim Evin Halleri, Rol: İsmet - 2000
Ferhunde Hanımlar, Rol: Müjgan - 1993
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