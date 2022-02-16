Şaşırtan detay! Tek bir kelimeyi yanlış söyleyen rahibin binlerce bebek vaftizi geçersiz kılındı

Phoenix Piskoposluğu'na göre, Rahip Andres Arango’un ABD ve Brezilya'daki Katolik kiliselerinde düzenlenen binlerce vaftiz sırasında kullandığı yanlış bir kelime nedeniyle törenlerin geçersiz olduğu açıklandı. 1998 yılından beri rahiplik yapan Arango, 2005 yılında Phoenix Piskoposluğu’nda görev yapmaya başlamıştı. Vaftiz törenleri sırasında Arango yıllarca, “Seni Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz ediyoruz” dedi. Oysa “Biz yerine”, “Ben” yani, “Vaftiz ediyorum” demesi gerekiyordu.

Metnin değiştirilemeyeceği, değiştirilirse geçersiz sayılacağı vurgulanan açıklamada, “Biz ifadesini kullanmanın sorunu şu; bir kişiyi vaftiz eden topluluk değil, Mesih’tir ve tüm ayinlere başkanlık eden yalnızca odur, dolayısıyla vaftiz eden de Mesih İsa’dır” dendi.

TÖRENLER TEKRARLANACAK

Ebeveynlere, Peder Arango'nun çocuklarını vaftiz edip etmediğini doğrulamak için vaftiz sertifikalarını kontrol etmelerinin tavsiye edilmesi üzerine bir web sitesi kuruldu. Piskoposluğun sözcüsü Katie Burke, bazı vaftiz tekrarlarının yapıldığını açıkladı. Piskoposluktaki görevinden istifa eden Arango yaptığı yanlıştan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek etkilenen herkesten özür diledi.



