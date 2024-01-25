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    4. Şaşırtan plan! Kahveye viagra atarak iş arkadaşlarını zehirlemeye çalıştı... Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

    Şaşırtan plan! Kahveye viagra atarak iş arkadaşlarını zehirlemeye çalıştı... Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.01.2024 14:58 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin Dover kentindeki bir fabrikada temizlik işçisi olarak görev yapan 62 yaşındaki Karen Beale isimli kadın iki iş arkadaşını zehirlemeye teşebbüs etmekle suçlanarak tutuklandı. Temizlik personeli ofiste bulunan ve ortak kullanılan kahve makinesine viagra atarak iki iş arkadaşını zehirlemek istedi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    İngiltere'nin Dover kentindeki yangından korunma ürünleri üreticisi olan bir fabrikada temizlik görevlisi olarak görev yapan 62 yaşındaki Karen Beale isimli kadının iş arkadaşlarını zehirlemek amacıyla ofisteki kahve makinesine viagra da dahil olmak üzere kimyasallar kattığı iddia edildi. 62 yaşındaki kadın hakim karşısına çıkartılırken hakkındaki suçlamaları reddetti.

    GARİPLİK OLDUĞUNU HEMEN ANLADILAR

    Ofis çalışanları hazır kahve granüllerden yapılan kahveyi fincana koyduklarında tadında bir gariplik olduğunu hissettiler. Çalışanlar kahvenin içinde mavi ve beyaz parçacıkların yüzdüğünü fark ettiklerinde durumu polise bildirdi.

    GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Ofiste bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Beale'nin hazır kahve granüllerinin olduğu kavanoza gizlice bir şeyler koyduğu ve daha sonrasında kavanozu homojen bir hale gelmesi için iyice salladığı görüldü. Aynı zamanda güvenlik kamerası kayıtlarında Beale'in kahve kavanozunu mavi lateks bir eldivenle tuttuğu ve parmak izlerinin kalmaması için özellikle üzerindeki elbiseye sildiği fark edildi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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