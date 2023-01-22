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Şaşkına çeviren olay! Balıklar kredi kartıyla alışveriş yaptı

22.01.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıklar birçok görevin üstesinden gelebilirler, peki ya alışveriş yapmanın? Bu sorunun cevabı, Japon bir YouTuber'ın başına gelenlerde saklı. Çünkü bu YouTuber'ın balıkları yaşanan bir aksilik sonucu kredi kartıyla harcama yaptı! YouTuber'ın başına gelen şaşırtıcı olay öğrenenlere 'yok artık' dedirtti. Olayın detayları ise oldukça dikkat çekti.

Şaşkına çeviren olay! Balıklar kredi kartıyla alışveriş yaptı

Balıklarla ilgili halk arasındaki genel kanı hafızalarının pek iyi olmadığı ve kısa sürdüğü yönünde. Hatta, "Balık hafızalı olmak" gibi bir söz bile var. Ancak bu genel kanının aksine balıklar sanıldığından daha zeki olabilir. Örneğin, oyun bile oynayabilirler. Tıpkı Japon bir YouTuber'ın kurduğu sistemde olduğu gibi. Ancak onun sisteminde oyun çökünce balıklar yanlış yerlere tıklayıp çok ilginç bir olaya imza attılar.

BALIKLAR SAHİPLERİNİN KREDİ KARTIYLA HARCAMA YAPTI!

TRT Haber'in aktardığına göre; YouTuber Mutekimaru Channel, hareket yakalama özelliğini kullanarak geliştirdiği bir programla, balıkların yüzerken oyunlara komut verebildiği basabildiği bir sistem geliştirdi.

Balıklar bu sistemle Crystal, LeafGreen ve Sapphire gibi Nintendo platformlarında oynanabilen Pokémon oyunlarında 20 bin saat harcarken bu anlar yayımlandı.

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Ancak 15 Ocak'ta ilginç bir olay yaşandı. Balık sürüsü Pokémon Violet adlı oyunu oynarken bir arıza meydana geldi. Oyun, hata sebebiyle kapandı ancak hayvanlar hareket edip tuşlara basmaya devam ettiler.

Balıklar böylece kullanıcı adını değiştirdi, Nintendo'nun dükkanına girdi, Mutekimaru'nun kredi kartı bilgilerini ekrana yansıttı. Bu esnada Mutekimaru'nun kredi kartından Nintendo cüzdanına 500 yen (yaklaşık 75 TL) eklendi. Balıklar parayla satılan profil ikonlarına da ödeme yaptı. Daha sonra konsolu kapattılar.

İADE İSTİYOR

Mutekimaru ise parasını geri istiyor. Çünkü Mutekimaru, Nintendo'yla temasa geçtiğini ve "balıkların hatası sonucuna satın alınan ürünlerin" iadesini istediğini kaydetti.

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balık alışveriş

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