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Sosyal medyada yayıldı! ABD'de gökyüzünden hamsi yağıyor

06.07.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya ABD'de gökten balık yağmasını konuşuyor. Şoke eden olay ülkenin San Francisco şehrinde yaşanıyor. ABD basınının aktardığına göre Körfez Bölgesi çevresindeki yerel halk kaldırımlarda, yollarda, çatılar ve otobüs duraklarında beklenmedik bir şekilde hamsi buluyor. Yerel halkın Reddit'de paylaşım yapmasıyla yaşanan hamsi yağışı hızla sosyal medyada yayıldı. Uzmanların ise bu ilginç olayın sebebine ilişkin dikkat çeken bir tahmini var.

Sosyal medyada yayıldı! ABD'de gökyüzünden hamsi yağıyor

ABD'de gökten hamsi yağıyor. Sosyal medyada hızlıca yayılan ilginç olaya göre, San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki yerel halk beklenmedik noktalarda hamsilerle karşılaşıyor. Bu noktalara kaldırımların, yolların, çatıların ve otobüs duraklarının dahil olduğu bildiriliyor. İlginç hamsi yağışı, dünya çapında ses getirmeyi başardı bile.

"OTOBÜS BEKLERKEN NEREDEYSE BİR BALIK ÇARPIYORDU"

Live Science'da yer alan habere göre, San Francisco'nun Outer Richmond ve Castro mahalleleri de dahil olmak üzere Körfez Bölgesi'nde balık yağışı raporları kaydedildi. Yerel halktan biri SF Gate gazetesine verdiği demeçte "otobüs beklerken neredeyse bir balığın kendisine çarpacağını" söyledi.

"HAMSİ YAĞIŞI" SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

Yerel halkın Reddit'de paylaşımlar yapmasıyla haber hızla bir şekilde sosyal medyada yayıldı. Bir Reddit kullanıcısı, gökten arkadaşlarının evinin çatısına ve arka kısmına yaklaşık bir düzine balığın yağdığını dile getirdi. Diğer birkaç kullanıcı da benzer deneyimler yaşadığını anlattı. Bazıları yaşanan olayı "Sharknado" film serisine benzetti.

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İŞTE YAĞAN HAMSİLERİN SUÇLUSU...

Uzmanlar balık yağışlarının kıyıdaki hamsi sayısındaki artışın bir sonucu olduğunu düşünüyor. Şehrin sokaklarına yağan balıklar için ise kuşlar suçlanıyor. Hamsi popülasyonundaki patlama nedeniyle şu anda oldukça fazla sayıda hamsi var kıyıya oldukça yakınlar. Bu yüzden kuşlar ağızlarını balıklarla dolduruyor. Uçarken de bazen balıkları düşürüyorlar.

San Francisco Halkı Balıkçılık Derneği'nin (San Francisco Community Fishing Association) başkanı Larry Collins, SF Gate'e verdiği demeçte ise kuşların hamsi sayısının artışı karşısındaki halini aktardı. Collins, "Geçen hafta, suyun binlerce kuşla kaplı olduğunu ve kuşların ağızlarında hamsi ile suyun üzerinde oturduklarını, çünkü artık yiyemeyecek hale geldiklerini söyleyen insanlardan hikayeler duydum" dedi.

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sosyal medya abd
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