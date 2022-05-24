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Şaşkına çeviren olay! Sevgilisinin spermlerini çalıp hamile kaldı, gerçeği itiraf etti

24.05.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da yaşanan bir olay dünya manşetlerinde geniş yankı uyandırdı. 38 yaşındaki kadın cinsel ilişki yaşadığı adamın spermlerini izinsiz bir şekilde alarak hamile kaldı. İsmi açıklanmayan ikili arasındaki olay mahkemeye taşındı.

Şaşkına çeviren olay! Sevgilisinin spermlerini çalıp hamile kaldı, gerçeği itiraf etti

Almanya’da 38 yaşındaki bir kadın ve 41 yaşındaki bir adam arasında yaşanan tartışma ülke basının gündemine oturdu. Bir eğlence mekanında tanışan ikili kısa bir süre yakınlaştı ve cinsel ilişki yaşadı. Ciddi bir ilişki ya da evliliği düşünmeyen adam, kadının hamile olduğunu öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadı.

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İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDI

Adama aşık olduğunu ve biyolojik yaşının çocuk sahibi olmak için riskli bir duruma geldiğini ifade eden kadın, sevgilisinin kullandığı prezervatifteki spermlerini çalarak cinsel organına enjekte etti. Doktor kontrolü sırasında hamile olduğunu öğrenen kadın gerçeği adama itiraf etti. İkilinin tartışması mahkemeye taşındı.

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