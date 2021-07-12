MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şaşkınlığını gizleyemedi! Ata Demirer'e hayranlarından bomba gibi hediye

Şaşkınlığını gizleyemedi! Ata Demirer'e hayranlarından bomba gibi hediye

12.07.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, geçen hafta 49 yaşına girdi. Hayranlarından gelen doğum günü hediyesini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Şaşkınlığını gizleyemedi! Ata Demirer'e hayranlarından bomba gibi hediye

Ünlü bir komedyen, oyuncu, müzisyen ve aynı zamanda senarist olan Ata Demirer, on parmağında on marifet bir insan. Yıllarca, "Tek Kişilik Dev Kadro" showuyla izleyicileri kahkaha krizine sokan ünlü isim, Cem Yılmaz'dan sonra bu alanda tutunmayı başaran ender isimlerden biri oldu. Daha sonra "Avrupa Yakası"nda Volkan karakterini oynayarak hem oyunculuk hem de müzik yeteneğini gözler önüne serdi. Dizi biter bitmez hem yazıp hem başrol oynadığı "Eyyvah Eyvah" serisi ise onu bambaşka bir noktaya taşıdı. Yeşilçam ekolünü takip eden filmler çeken Ata Demirer, samimiyetiyle izleyicinin gönlüne taht kurdu.

Ata Demirer

"Ata Demirer Gazinosu" adlı showu, deniz ve neşe dolu Instagram paylaşımları, söylediği şarkılar falan derken, pek göz önünde olmadığı halde Türkiye'nin en popüler isimlerinden birine dönüştü. Geçen hafta kutladığı 49. doğum gününü kutlayan Ata Demirer'e de geniş hayran kitlesinden çok özel bir sürpriz geldi.

"Ne hoş bir şey"

Ata Demirer

Hayranlarının kendisine özel bir doğum günü gazetesi hazırlaması, Ata Demirer'i çok mutlu etti. 1972 yılındaki genel tabloya ve dikkat çekici ayrıntılara yer veren isme özel gazete, Ata Demirer'in sevimli çocukluk hallerini de gözler önüne serdi. "Ne hoş bir şey bu ya." diyen Ata Demirer, hayranlarına teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir benzeri daha yok! İşte Argonotlar'ın lanetlediği adaBir benzeri daha yok! İşte Argonotlar'ın lanetlediği ada
PARTNERSevgilisini öpmeye doyamadıSevgilisini öpmeye doyamadı
İçini döktü: 'Mahvettin diziyi' yorumları çok fena!İçini döktü: 'Mahvettin diziyi' yorumları çok fena!
Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hayatının şokunu yaşadı! Gözyaşlarına boğuldu

Hayatının şokunu yaşadı! Gözyaşlarına boğuldu

Euro 2020 finali için sert tepki

Euro 2020 finali için sert tepki

Mine Tugay'dan sansasyonel Medcezir itirafı: Aforoz edildim

Mine Tugay'dan sansasyonel Medcezir itirafı: Aforoz edildim

Kardeşi gözaltına alınmıştı! İlk açıklama

Kardeşi gözaltına alınmıştı! İlk açıklama

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme

Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.