Şaşkınlığını gizleyemedi! Ata Demirer'e hayranlarından bomba gibi hediye

Ünlü bir komedyen, oyuncu, müzisyen ve aynı zamanda senarist olan Ata Demirer, on parmağında on marifet bir insan. Yıllarca, "Tek Kişilik Dev Kadro" showuyla izleyicileri kahkaha krizine sokan ünlü isim, Cem Yılmaz'dan sonra bu alanda tutunmayı başaran ender isimlerden biri oldu. Daha sonra "Avrupa Yakası"nda Volkan karakterini oynayarak hem oyunculuk hem de müzik yeteneğini gözler önüne serdi. Dizi biter bitmez hem yazıp hem başrol oynadığı "Eyyvah Eyvah" serisi ise onu bambaşka bir noktaya taşıdı. Yeşilçam ekolünü takip eden filmler çeken Ata Demirer, samimiyetiyle izleyicinin gönlüne taht kurdu.

"Ata Demirer Gazinosu" adlı showu, deniz ve neşe dolu Instagram paylaşımları, söylediği şarkılar falan derken, pek göz önünde olmadığı halde Türkiye'nin en popüler isimlerinden birine dönüştü. Geçen hafta kutladığı 49. doğum gününü kutlayan Ata Demirer'e de geniş hayran kitlesinden çok özel bir sürpriz geldi.

"Ne hoş bir şey"

Hayranlarının kendisine özel bir doğum günü gazetesi hazırlaması, Ata Demirer'i çok mutlu etti. 1972 yılındaki genel tabloya ve dikkat çekici ayrıntılara yer veren isme özel gazete, Ata Demirer'in sevimli çocukluk hallerini de gözler önüne serdi. "Ne hoş bir şey bu ya." diyen Ata Demirer, hayranlarına teşekkür etti.

