Satın Alınabilecek En İyi Televizyonlar

Gelişen teknoloji ve değişen medya alışkanlıkları, fiziksel bağımlılığımızı ortadan kaldırsa da, kimi evlerde hala sabahları ilk iş televizyonu açmak oluyor. İstatistiklere bakarsanız ülkemizde günlük TV izleme süresi ortalama 3 saat. Tabii bu, geleneksel TV yayınlarını izleyenler arasında yapılan bir ölçümün sonucu. Oysa biliyoruz ki televizyon artık sadece ulusal yayınları izlememize yarayan bir alet değil. Televizyon, zamanını ve içeriğini kendimizin belirlediği yapımları, istediğimizde durdurup yeniden -üstelik kaldığımız yerden- başlatarak izleyebildiğimiz, hatta izlemekle kalmayıp, gerçekle yarışan ses ve görüntü kalitesi sayesinde adeta içinde yer aldığımız bir iletişim, haberleşme ve eğlence aracı.
Bundan 10 yıl önce bir televizyon almaya kalksaydık, atariyi bağlayacak scart girişi olan bir televizyondan, bizim için yeterli donanıma sahip en iyi televizyon diye bahsedebilirdik. Oysa bugün klasik TV izleyicisinin bile tercihlerini belirleyen ekran boyutu, çözünürlük, renklerin canlılığı, ses kalitesi, kolay arayüz gibi pek çok kriterle karşı karşıyayız.
Bir televizyon almaya karar verdiğinizde seçiminizi etkileyecek en önemli faktör, kullanım alışkanlıklarınız olmalıdır. Örneğin televizyonu sadece film, dizi vs. izlemek için kullanıyorsanız, ses ve görüntü kalitesi yüksek olan klasik bir televizyon sizin için yeterli olacaktır. Ama lineer yayınlar dışında daha çok film, daha çok dizi seçeneğiniz olsun istiyorsanız yüzünüzü akıllı televizyonlardan yana çevirmelisiniz. Bundan sonra yapmanız gereken ise, bu televizyon için bütçenizden ne kadarlık bir pay ayırabileceğinizi belirlemek.
Makul fiyata kaliteli bir televizyon istiyorsanız; 1.500-2.000 TL'lik bir bütçeyle orta segment bir LCD ya da LED TV satın alabilirsiniz. LCD ve LED tabirleri, TV'nin kullandığı aydınlatma sistemlerini ifade eder. Her ikisi de LCD teknolojisiyle üretilir ama LCD TV'lerde floresan, LED TV'lerde ise ledlerle aydınlatma sağlanır. Bu da LED TV'lerin daha ince, renklerin daha parlak ve daha canlı olması gibi farklar yaratır.
Mümkün olan en iyi görüntü kalitesine sahip bir televizyon istiyorsanız; seçiminizi OLED (LG teknolojisi) ve QLED (Samsung'un geliştirdiği teknoloji) görüntü teknolojisini kullanan TV'ler arasından yapmalısınız. Özellikle koyu renk tonlarında son derece net, canlı, gerçeğe yakın bir görüntü veren bu TV'ler için kesenin ağzını epey bir açmanız gerekecek. 49 inç ile 75 inç arasında değişen ekran boyutu ve diğer pek çok ek özelliklerine göre OLED ve QLED TV'ler, 5.000 TL ile 35.000 TL arasında bir bütçe gerektirir.
Dikkat etmeniz gereken bir diğer özellik ise ekran çözünürlüğü. Televizyon ekranındaki görüntüyü oluşturan parçacık (piksel) sayısını ifade eden çözünürlük arttıkça, gerçeklik de o kadar artar. Bir televizyonun teknik özellikleri arasında rastladığımız HD (720 piksel), Full HD (1080 piksel) ve 4K UHD (2160 piksel) ifadeleri o televizyonun çözünürlük seviyesini tanımlar.
Televizyon seçerken evinizin, özellikle televizyonu koyacağınız odanın büyüklüğünü göz önünde bulundurmalısınız. Mutfakta ya da yatak odasında kullanacaksanız, 19 inç (49 ekran), 23 inç (58 ekran) ya da 32 inç (81 ekran) yeterli olacaktır.
Televizyon alırken, televizyona bağlamak isteyeceğiniz cihazları da düşünün. Bugün artık her televizyonda bulunan HDMI girişi, televizyon ile uydu alıcıları, akıllı telefon, kamera, laptop gibi diğer tüm cihazlar arasında ses ve görüntü aktarımını sağlar. Bunların dışında kalan flash bellek ve hard disk gibi harici depolama aygıtlarını ya da klavye, mouse ve joystick gibi aksesuarları bağlayabilmek istiyorsanız USB girişi olan bir televizyon tercih etmelisiniz.
Televizyonlarda kullanılan her teknolojinin enerji tüketimi farklıdır. Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza göre alabileceğiniz en iyiler arasında son kararınızı vermeden önce bir de enerji sarfiyatlarını kıyaslayın. Örneğin LED TV'ler LCD TV'lerden daha az enerjiyle çalışır. Öte yandan televizyonun sağlayacağı elektrik tasarrufu, ona ödediğiniz paranın yanında devede kulak kalıyorsa, bütçenizi aşmanın hiç gereği yok.
Akıllı bir televizyon için ortalamanın altında sayılabilecek bir bütçeyle sahip olacağınız en donanımlı TV diyebiliriz. 49", 55" ve 65" seçenekleri ile üretilen ekranda kullanılan Nano Cell Color tekniği, renk doğruluğunun en iyi seviyede olmasını sağlıyor. 4 tane HDMI, 2 tane USB girişi ile bütün cihazlarınızı televizyona bağlayabilirsiniz. 4K UHD'nın sağladığı geniş izleme açısı, TV'nin incecik kenar şeritleri sayesinde daha da genişliyor. Bluetooth ve Miracast ile kablosuz bağlantı ve DLNA tarayıcısı ile yine kablosuz veri aktarımı sağlayabilirsiniz. Ses ve görüntü kalitesindeki üstünlüğünü bir yana bırakacak olursak LG'nin bu modelinin en etkileyici özelliği, doğal dil işleme ve ses tanıma yeteneği olan yapay zeka kullanımı. Bu özellik sayesinde sesli komut vererek kanal değiştirebilir, televizyonun istediğiniz zaman kapanmasını sağlayabilirsiniz.
Editörün seçimi: LG 49UK7550PLA
Samsung'un 2018 yılında piyasaya sürdüğü 7 serisine ait bu model, 4K Ultra HD LED TV'ler içinde fiyatıyla da öne çıkıyor. Dinamik kristal renk, UHD çözünürlük (3840x2160), ses tanıma özelliği, tek bir kumanda ile bağlı olan tüm cihazları kontrol edebilme imkanının yanı sıra, şık ve zarif tasarımı ve 43", 50", 55" ve 65" ekran boyutu seçenekleri ile her büyüklükteki odaya yakışan bir TV sahibi olmanız mümkün. İnce ve parlatılmış yüzeyi dışında televizyona estetik değer kazandıran bir diğer ayrıntı da arkasındaki kablo kanalları. Bu kanallar, tüm kabloları bu kanalların içine yerleştirerek kablo kalabalığından kurtulmanıza olanak sağlıyor.
Fiyat/Performans Ürünü: Samsung Nu7400 50" 127 Ekran 4K Ultra HD LED TV
Geliştirdiği ekran teknolojisiyle piyasayı peşinden sürükleyen LG firmasının 2018'de çıkardığı bu televizyonun, diğer tüm OLED TV'ler içinde en iyisi olduğuna hiç şüphe yok. Özellikle yeni HDR içeriğinin sağladığı performansıyla, görüntü kalitesini her şeyin üstünde tutan film tutkunları için oldukça uygun bir ürün. Bu mükemmel görüntü kalitesi, Dolby Atmos ses sistemiyle birleştiğinde kendinizi bir sinema salonunda hatta filmin içinde hissedebilirsiniz. Şık tasarımı, A9 akıllı işlemcisi, ses tanıma sistemi, dahili uydu alıcısı, Trip Advisor tarafından desteklenen fotoğraf galerisi, bütün akıllı cihazları bağlamaya yetecek kadar USB ve HDMI girişleri ve kulaklık çıkışı da, kullanım zevkini artıran diğer faktörlerden sadece birkaçı.
En Yüksek Performans: LG OLED55C8PLA 55"(140 Ekran) 4K Ultra HD OLED TV
TV teknolojilerinin ulaştığı seviye düşünüldüğünde, asla ödün vermememiz gereken 2 özellik; LED aydınlatma sistemi ve UHD (4K) çözünürlük seviyesidir. Minimum konfigürasyon bu olduğuna göre model yılı, ekran boyutu, kumanda sayısı gibi performans üzerinde çok da etkisi olmayan özelliklerden feragat ederek elde edebileceğiniz en iyi televizyonu belirleyebilirsiniz. Telefunken TU8560 serisi televizyonlar kesinlikle bunlardan biri. 2017 üretimi olan seride 49" ve 55" olmak üzere 2 ekran boyutu seçeneği var. Android işletim sisteminin kullanıldığı televizyonda bluetooth, wireless, dahili Wi-Fi, dahili uydu alıcı, USB, HDMI ve ethernet girişleri; yani akıllı bir televizyonda olması gereken her şey var. Üstelik uygun fiyatıyla alırken kazandığınız gibi, A+ enerji tasarrufuyla da kullanırken kazanmaya devam edebilirsiniz.
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