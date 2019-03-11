Satın Alınabilecek En İyi Televizyonlar

Gelişen teknoloji ve değişen medya alışkanlıkları, fiziksel bağımlılığımızı ortadan kaldırsa da, kimi evlerde hala sabahları ilk iş televizyonu açmak oluyor. İstatistiklere bakarsanız ülkemizde günlük TV izleme süresi ortalama 3 saat. Tabii bu, geleneksel TV yayınlarını izleyenler arasında yapılan bir ölçümün sonucu. Oysa biliyoruz ki televizyon artık sadece ulusal yayınları izlememize yarayan bir alet değil. Televizyon, zamanını ve içeriğini kendimizin belirlediği yapımları, istediğimizde durdurup yeniden -üstelik kaldığımız yerden- başlatarak izleyebildiğimiz, hatta izlemekle kalmayıp, gerçekle yarışan ses ve görüntü kalitesi sayesinde adeta içinde yer aldığımız bir iletişim, haberleşme ve eğlence aracı. Televizyon Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz? Bundan 10 yıl önce bir televizyon almaya kalksaydık, atariyi bağlayacak scart girişi olan bir televizyondan, bizim için yeterli donanıma sahip en iyi televizyon diye bahsedebilirdik. Oysa bugün klasik TV izleyicisinin bile tercihlerini belirleyen ekran boyutu, çözünürlük, renklerin canlılığı, ses kalitesi, kolay arayüz gibi pek çok kriterle karşı karşıyayız.

Bir televizyon almaya karar verdiğinizde seçiminizi etkileyecek en önemli faktör, kullanım alışkanlıklarınız olmalıdır. Örneğin televizyonu sadece film, dizi vs. izlemek için kullanıyorsanız, ses ve görüntü kalitesi yüksek olan klasik bir televizyon sizin için yeterli olacaktır. Ama lineer yayınlar dışında daha çok film, daha çok dizi seçeneğiniz olsun istiyorsanız yüzünüzü akıllı televizyonlardan yana çevirmelisiniz. Bundan sonra yapmanız gereken ise, bu televizyon için bütçenizden ne kadarlık bir pay ayırabileceğinizi belirlemek. Makul fiyata kaliteli bir televizyon istiyorsanız; 1.500-2.000 TL'lik bir bütçeyle orta segment bir LCD ya da LED TV satın alabilirsiniz. LCD ve LED tabirleri, TV'nin kullandığı aydınlatma sistemlerini ifade eder. Her ikisi de LCD teknolojisiyle üretilir ama LCD TV'lerde floresan, LED TV'lerde ise ledlerle aydınlatma sağlanır. Bu da LED TV'lerin daha ince, renklerin daha parlak ve daha canlı olması gibi farklar yaratır. Mümkün olan en iyi görüntü kalitesine sahip bir televizyon istiyorsanız; seçiminizi OLED (LG teknolojisi) ve QLED (Samsung'un geliştirdiği teknoloji) görüntü teknolojisini kullanan TV'ler arasından yapmalısınız. Özellikle koyu renk tonlarında son derece net, canlı, gerçeğe yakın bir görüntü veren bu TV'ler için kesenin ağzını epey bir açmanız gerekecek. 49 inç ile 75 inç arasında değişen ekran boyutu ve diğer pek çok ek özelliklerine göre OLED ve QLED TV'ler, 5.000 TL ile 35.000 TL arasında bir bütçe gerektirir.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer özellik ise ekran çözünürlüğü. Televizyon ekranındaki görüntüyü oluşturan parçacık (piksel) sayısını ifade eden çözünürlük arttıkça, gerçeklik de o kadar artar. Bir televizyonun teknik özellikleri arasında rastladığımız HD (720 piksel), Full HD (1080 piksel) ve 4K UHD (2160 piksel) ifadeleri o televizyonun çözünürlük seviyesini tanımlar. Televizyon seçerken evinizin, özellikle televizyonu koyacağınız odanın büyüklüğünü göz önünde bulundurmalısınız. Mutfakta ya da yatak odasında kullanacaksanız, 19 inç (49 ekran), 23 inç (58 ekran) ya da 32 inç (81 ekran) yeterli olacaktır. Televizyon alırken, televizyona bağlamak isteyeceğiniz cihazları da düşünün. Bugün artık her televizyonda bulunan HDMI girişi, televizyon ile uydu alıcıları, akıllı telefon, kamera, laptop gibi diğer tüm cihazlar arasında ses ve görüntü aktarımını sağlar. Bunların dışında kalan flash bellek ve hard disk gibi harici depolama aygıtlarını ya da klavye, mouse ve joystick gibi aksesuarları bağlayabilmek istiyorsanız USB girişi olan bir televizyon tercih etmelisiniz.