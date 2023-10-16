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Uzun süre Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Şato Evleri'nde suçüstü! Yıllardır boş duruyordu... İhbar üzerine ekipler harekete geçti

16.10.2023 13:02 | Son Güncelleme:
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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yapımı bitmeyen "Mudurnu’nun Şato Evleri" olarak bilinen villalar, bir dönem uzun süre Türkiye'nin gündeminde kalmıştı. Son olarak 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden konuşulmaya başlanan 'Şato Evleri' ile ilgili bir hırsızlık haberi geldi. İhbar üzerine ekiplerin harekete geçtiği olayda; bakır kablo çalmak için giren 2 hırsız, suçüstü yakalandı. Şüphelilerin tutuklandığı öğrenildi.

Uzun süre Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Şato Evleri'nde suçüstü! Yıllardır boş duruyordu... İhbar üzerine ekipler harekete geçti

Yapımı bir türlü bitmeyen ve Türkiye'de, gündeme geldiği ilk günden beri dönem dönem çok konuşulan Mudurnu'nun Şato Evleri, yine bir olaya sahne oldu. En son 6 Şubat depremlerinin ardından sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlanan ve Şato Evleri adıyla bilinen villalarda yaşanan son olayda, edinilen bilgiye göre, villaların çevre kontrolünü yaparak içerisine giren E.K. ve C.K., binaların içerisinde bulunan bakır elektrik kablolarını çıkartmaya başladı.

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EKİPLER HIRSIZLARA SUÇÜSTÜ BASKIN YAPTI

Şahısların hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine bölgeye giden Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlara suçüstü baskın yaptı.

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Piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira değerinde 100 kilogram bakır kablo ele geçirildi.

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Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. (İHA)

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Bolu Mudurnu hırsızlık şato mudurnu şato evleri

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