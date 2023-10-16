Uzun süre Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Şato Evleri'nde suçüstü! Yıllardır boş duruyordu... İhbar üzerine ekipler harekete geçti

Yapımı bir türlü bitmeyen ve Türkiye'de, gündeme geldiği ilk günden beri dönem dönem çok konuşulan Mudurnu'nun Şato Evleri, yine bir olaya sahne oldu. En son 6 Şubat depremlerinin ardından sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlanan ve Şato Evleri adıyla bilinen villalarda yaşanan son olayda, edinilen bilgiye göre, villaların çevre kontrolünü yaparak içerisine giren E.K. ve C.K., binaların içerisinde bulunan bakır elektrik kablolarını çıkartmaya başladı.

EKİPLER HIRSIZLARA SUÇÜSTÜ BASKIN YAPTI

Şahısların hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine bölgeye giden Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlara suçüstü baskın yaptı.

Piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira değerinde 100 kilogram bakır kablo ele geçirildi.

Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. (İHA)



