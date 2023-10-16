E-5'te sürücülerden litre litre benzin topladı! Gerçeğin farkına varınca...

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 19.00 sıralarında Kadıköy E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü, E-5 üzerinde motosikletinin parçasını sökerek yardım bekledi.

3 MOTOSİKLETLİDEN BİRER LİTRE BENZİN TOPLADI

Seyir halinde olan diğer motosikletlileri durdurarak benzininin bittiğini ve motosikletinin çalışmadığını söyleyen şahıs, durdurduğu 3 motosikletliden birer litre benzin topladı. Durumun farkına varan bir başka motosikletli ise motosikletin parçasının çıkarıldığını fark etti.

KANDIRILDIĞINI FARK EDİNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Kandırıldığının farkına varan motosikletli, o anları cep telefonuna kaydederek tepki gösterdi. Sürücü, ardından kendilerini durduran motosikletliden şikayetçi oldu. (İHA)