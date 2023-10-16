HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. E-5'te sürücülerden litre litre benzin topladı! Gerçeğin farkına varınca...

E-5'te sürücülerden litre litre benzin topladı! Gerçeğin farkına varınca...

16.10.2023 11:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy E-5 karayolu üzerinde bir motosiklet sürücüsü, motosikletinin parçasını sökerek çalışmadığını söyledi. Şahıs, yoldan geçen diğer motosikletlileri durdurarak birer litre benzin topladı. Durumu fark eden bir motosiklet sürücüsü ise o anları kayda aldı.

E-5'te sürücülerden litre litre benzin topladı! Gerçeğin farkına varınca...

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 19.00 sıralarında Kadıköy E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü, E-5 üzerinde motosikletinin parçasını sökerek yardım bekledi.

3 MOTOSİKLETLİDEN BİRER LİTRE BENZİN TOPLADI

Seyir halinde olan diğer motosikletlileri durdurarak benzininin bittiğini ve motosikletinin çalışmadığını söyleyen şahıs, durdurduğu 3 motosikletliden birer litre benzin topladı. Durumun farkına varan bir başka motosikletli ise motosikletin parçasının çıkarıldığını fark etti.

AW053906_03

KANDIRILDIĞINI FARK EDİNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Kandırıldığının farkına varan motosikletli, o anları cep telefonuna kaydederek tepki gösterdi. Sürücü, ardından kendilerini durduran motosikletliden şikayetçi oldu. (İHA)

'Çok ciddi bir talep var' Bu ilçede anonsla işçi aranıyor! 'Bulamıyoruz' 'Çok ciddi bir talep var' Bu ilçede anonsla işçi aranıyor! 'Bulamıyoruz'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki terörist daha etkisiz hale getirildi! "İnlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz"İki terörist daha etkisiz hale getirildi! "İnlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz"
Musk'ın platformu X, o ülkede para cezasına çarptırıldı! Gerekçe ise...Musk'ın platformu X, o ülkede para cezasına çarptırıldı! Gerekçe ise...
O ülkelere gidecek yolculara bilet kolaylığıO ülkelere gidecek yolculara bilet kolaylığı
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy benzin motosiklet e 5 karayolu e 5

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.