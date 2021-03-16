Savaş döneminin yetenekli casusları! Gizli mesajları örgüyle ilettiler

Savaşlarda genellikle mermiler ve bombalar başrol oyuncusu olarak görülür. Ancak silahlardan daha etkili bir yöntem varsa o da devletlerin kullandığı casusluk yöntemleridir. Casusluk ve şifreleme yöntemleri üzerine çalışan araştırmacılar yüzyılar boyunca doğrudan giysilerin dikişlerine gizlenen gizli kodların tarihin gidişatına yön verdiğini ortaya çıkarttı. Özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarında örgülerin şifreleri üzerine odaklanıldı ve çözümlemeler yapıldı.

Teknik olarak “steganografi” olarak adlandırılan bu uygulama aslında binlerce yıldır var. Gizli mesajları şüphe uyandırmadan sıradan eşyalara gizleme eylemini ifade eder. Gerekli niteliklere sahip olan zeki bir kişi, en kurnaz düşmanın bile burnunun dibinden ayrıntılı mesajlar iletebilir.

Giysilere gizlenen en etkili casusluk silahlarından biri aslında örgülerle karşımıza çıkıyor. Örgü yaygın olarak düz ve ters olmak üzere iki şekilden oluşuyor. En basit haliyle bu şekliyle bile içerisine iki kod gizlemeyi mümkün kılıyor. Temelde bu, doğru becerilere ve örgü örme hünerine sahip olan herkesin mesajları kumaşa gizlemeyi öğrenebileceği anlamına gelir ve bunu yapmanın çeşitli yolları vardır. En basiti mors kodu ile numara veya metin gizlemektir. Örgüyü ören ve gizli mesajı giysinin üzerine işleyen kişi, bu mesajı kolaylıkla yorumlayacak bir ajana iletebilir. Askerlerin çok büyük bir çoğunluğunun örgüden anlamadığını düşündüğümüzde bu yol gizli mesajları iletmek için çok güvenli bir tercih oluyor.