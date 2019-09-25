Savaşçı 4. yeni sezondan tüyleri diken diken eden fragman! Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak?

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU? Savaşçı 76. ve sezon finali bölümünde, Astsubay Bayram teröristlerin yola döşediği mayını fark etti ancak Velid’in butona basmasıyla bombalar infilak etti. Bayram ise bu saldırıda ağır yaralandı. . Melik zafer kazandığını düşünürken karargahta Kutalmış Paşa, Kopuz Albay’a Melik’in ortadan kaldırılması emrini verdi. Kılıç Timi ise hayatları pahasına büyük bir çatışmaya girdi.

Fragmanda, Yüzbaşı Haydar Bozkurt'un "Bir gün şehit olursam. Orada selamı çakıp tekmil vereceğim üç yiğit adam var. Biri Mareşal Gazi Paşa, biri Albay Reşat Çiğilitepe, biri de Yüzbaşı Cengiz Topel. Onu sırtlanlar gibi parçaladılar. Ölürken bile savaştı. O şehit düşünce tüm ulus ayağa kalktı ve 'Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak' diye haykırdı" sözleri dikkat çekiyor.

Astsubay Bayram Bayat yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid’in butona basmasıyla bombalar infilak eder. Her şeye şahit olan Kağan ve Yörük Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederler. Ancak çatışma seslerinin duyulduğu köydeki teröristleri de durdurmak zorundadırlar. Karargahta ise Kılıç Timi’yle irtibat kurulamadığı için endişeli bekleyiş sürerken, Üsteğmen Funda’nın bir ayrıntıyı göz ardı etmemesi olayların seyrini değiştirecektir.

Melik’i ortadan kaldırmaya kararlı olan Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt beklenmedik bir şekilde ele geçirdikleri bir bilgiyi değerlendirirler ve hemen harekete geçerler. Ancak Türk Askeri’nin peşine düştüğünü anlayan Melik, kurtulmak için hamlesini yapar. Fakat işler beklediği gibi gitmez. Kağan ve Haydar Yüzbaşı’yı karşısında gören Melik çılgına dönse de, onun için artık yolun sonudur.

