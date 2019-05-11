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Savaşçı'da Kılıç Timi'nden intikam operasyonu! Astsubay İlyas’a ne oldu? Savaşçı dizisi 74. bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 11.05.2019 03:00 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisinin 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Savaşçı'nın yeni bölümünde Melik Yörük Haydar’ın ailesinin hayatına karşılık, Kılıç Timi’nin ele geçirdiği üç teröristi istiyor. Kılıç Timi ise ölümü göze alarak sınır ötesi operasyon düzenliyor. Peki Savaşçı'da Astsubay İlyas’a ne olacak? İşte Savaşçı 74. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı, 12 Mayıs Pazar akşamı 74. yeni bölümüyle ekranda olacak. Savaşçı yeni bölümde, Kılıç Timi ölümü göze alarak intikam için operasyon düzenleniyor.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melik Yörük Haydar’ın ailesinin hayatına karşılık, Kılıç Timi’nin ele geçirdiği üç teröristi istiyor. Bu takası reddeden Yüzbaşı Haydar, Melik’i öldürmek isterken, onu durdurmaya çalışan İlyas’ı yanlışlıkla vurmuştur. Astsubay Bayram, İlyas’ı hayatta tutmak için müdahale ederken, Melik üç teröristi almaya kararlıdır. Yörük Haydar her şeye rağmen yakalanan teröristleri vermemek için diretse de Kağan Bozok zor bir karar vermek zorundadır.

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Karargaha, Kılıç Timi’yle ilgili gelen bilgi, ortalığı karıştırır ve Yüzbaşı Kağan’ın beklenmedik hamlesi Albay Kopuz’la aralarında gerilime sebep olur. İlyas acil hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken Kağan Bozok ve Haydar Bozkurt zaman kaybetmeden sonu belirsiz bir yola girmek için harekete geçerler.

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Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Gaye Turgut Evin, Ali İl, Bahadır Vatanoğlu, Uğur Biçer, Doğan Bayraktar ve Ali Tarık Fındık’ın paylaştığı, yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın ve senaryosunu Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisi her Pazar 20.00’de FOX‘ta.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elsa sırtından vurduğu Haydar’ın kafasına da ateş etmek için nişan alırken, Yüzbaşı Kağan onu durdurmak için son hamlesini yapar. Ancak gerilimin gittikçe yükseldiği o anlarda artık her şey pamuk ipliğine bağlıdır.Diğer tarafta teröristlerle çatışan Kılıç Timi’nin ise Kağan ve Haydar Yüzbaşı’larla irtibatı kesilir. Kılıç Timi panikle komutanlarının akibetini öğrenmeye çalışırken, haberi alan Albay Kopuz hemen harekete geçer.

Babası tarafından alıkonan Melik ise öfkeden deliye döner. Elsa’nın yanına gitmek için her türlü yolu denerken, babasının bölgedeki gücünü ele geçirmek için gözünü kırpmadan gerekeni yapacaktır. Bu arada gelen bir istihbarat karargahı alarma geçirir. Kutalmış Paşa ve Albay Kopuz operasyon için düğmeye basarken, gelişen beklenmedik olaylar Kılıç Timi’nin büyük şok yaşamasına sebep olacaktır.

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