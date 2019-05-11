Savaşçı'da Kılıç Timi'nden intikam operasyonu! Astsubay İlyas’a ne oldu? Savaşçı dizisi 74. bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı, 12 Mayıs Pazar akşamı 74. yeni bölümüyle ekranda olacak. Savaşçı yeni bölümde, Kılıç Timi ölümü göze alarak intikam için operasyon düzenleniyor.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melik Yörük Haydar’ın ailesinin hayatına karşılık, Kılıç Timi’nin ele geçirdiği üç teröristi istiyor. Bu takası reddeden Yüzbaşı Haydar, Melik’i öldürmek isterken, onu durdurmaya çalışan İlyas’ı yanlışlıkla vurmuştur. Astsubay Bayram, İlyas’ı hayatta tutmak için müdahale ederken, Melik üç teröristi almaya kararlıdır. Yörük Haydar her şeye rağmen yakalanan teröristleri vermemek için diretse de Kağan Bozok zor bir karar vermek zorundadır.

Karargaha, Kılıç Timi’yle ilgili gelen bilgi, ortalığı karıştırır ve Yüzbaşı Kağan’ın beklenmedik hamlesi Albay Kopuz’la aralarında gerilime sebep olur. İlyas acil hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken Kağan Bozok ve Haydar Bozkurt zaman kaybetmeden sonu belirsiz bir yola girmek için harekete geçerler.

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Gaye Turgut Evin, Ali İl, Bahadır Vatanoğlu, Uğur Biçer, Doğan Bayraktar ve Ali Tarık Fındık’ın paylaştığı, yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın ve senaryosunu Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisi her Pazar 20.00’de FOX‘ta.