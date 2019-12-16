Savaşçı dizisi 86. son bölüm izle! Vurulan Çiğdem Teğmen'e ne oldu? Savaşçı 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi 4. yeni sezon 86. bölümüyle 15 Aralık Pazar akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Savaşçı son bölümde Turan Timi, Kopuz Albay'ın emriyle zorlu bir göreve çıktı. Doğu Türkistan'dan yola çıkarak Türkiye'ye ulaşmak isteyen Uygur Türkleri'ni koruma görevi Turan Timi'ne verildi. Finalde ise Çiğdem Teğmen yaşanan çatışmada ağır yaralandı. Çiğdem Teğmen'e ne olduğu ise Savaşçı'nın 87. yeni bölümünde belli olacak.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM ÖZETİ

Kopuz Albay hayatının en büyük kararını veriyor. Doğu Türkistanlı kafileye ulaşan Turan Timi, dönüş yolunda Sara ve adamlarının saldırısıyla karşı karşıya kalmıştır. Teröristler tarafından atılan roket Çiğdem Teğmen’in yakınlarında patlarken, Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi, arkadaşlarını ateş çemberinden çıkarmak için şimdi daha hızlı olmak zorundadır.

Kutalmış Paşa ve Kopuz Albay’ın karargahta gergin bekleyişi sürerken Sara’yla ilgili gelişen beklenmedik bir durum, kafaları karıştırır. Ancak Markus’un pes etmeye niyeti yoktur. Kılıç Timi’ni ortadan kaldırmak için yaptığı planı hemen devereye sokarken, Üsteğmen Batur’un çılgın hamlesi, gerilimi daha da tırmandırır ve Kopuz Albay’ı önemli bir seçimin eşiğine getirir…

Savaşçı yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

SAVAŞÇI 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fox'un pazar akşamlarına damga vuran dizisi Savaşçı'nın 22 Aralık akşamı ekrana gelecek olan 87. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.



