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Savaşçı sezon finalinde tüyleri diken diken eden sahne! Savaşçı 76. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 27.05.2019 03:17 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisi 76. son bölümüyle sezon finali yaptı. Fox'un sevilen dizisi Savaşçı'nın sezon finalinde, Velin'in hain saldırısı sonrasında Kılıç Timi'nden acı haberler geldi. Albay Kopuz'un kardeşi Murat Kopuz hain bir saldırıyla hayatını kaybetti. Sezon finalindeki Kılıç Timi'nin Türk devletleri sahnesi ise tüyleri diken diken etti. İşte Savaşçı sezon finalinde yaşananlar.

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Gaye Turgut Evin, Ali İl, Bahadır Vatanoğlu, Uğur Biçer, Doğan Bayraktar ve Ali Tarık Fındık’ın paylaştığı, yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın ve senaryosunu Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği Savaşçı dizisi 2. sezon finalini yaptı.

Savaşçı 76. ve sezon finali bölümünde, Astsubay Bayram teröristlerin yola döşediği mayını fark etti ancak Velid’in butona basmasıyla bombalar infilak etti. Bayram ise bu saldırıda ağır yaralandı. . Melik zafer kazandığını düşünürken karargahta Kutalmış Paşa, Kopuz Albay’a Melik’in ortadan kaldırılması emrini verdi. Kılıç Timi ise hayatları pahasına büyük bir çatışmaya girdi.

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Astsubay Bayram Bayat yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid’in butona basmasıyla bombalar infilak eder. Her şeye şahit olan Kağan ve Yörük Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederler. Ancak çatışma seslerinin duyulduğu köydeki teröristleri de durdurmak zorundadırlar. Karargahta ise Kılıç Timi’yle irtibat kurulamadığı için endişeli bekleyiş sürerken, Üsteğmen Funda’nın bir ayrıntıyı göz ardı etmemesi olayların seyrini değiştirecektir.

Melik’i ortadan kaldırmaya kararlı olan Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt beklenmedik bir şekilde ele geçirdikleri bir bilgiyi değerlendirirler ve hemen harekete geçerler. Ancak Türk Askeri’nin peşine düştüğünü anlayan Melik, kurtulmak için hamlesini yapar. Fakat işler beklediği gibi gitmez. Kağan ve Haydar Yüzbaşı’yı karşısında gören Melik çılgına dönse de, onun için artık yolun sonudur.

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