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Savcılık adli tıptan rapor istedi! Azra Gülendam Haytaoğlu parçalanırken sağ mıydı, ölü müydü?

29.09.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 28 Temmuz'da kaybolan ve kendisinden 5 gün haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21), iş insanı Mustafa Murat Ayhan tarafından 13 parçaya bölünerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Adli tıptan Azra'nın kesin ölüm nedenini soran savcılık, maktulün canlıyken mi ya da öldükten sonra mı parçalara ayrıldığının tespitini istedi.

Savcılık adli tıptan rapor istedi! Azra Gülendam Haytaoğlu parçalanırken sağ mıydı, ölü müydü?

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusu yaptı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı.

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ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti.

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Mustafa Murat Ayhan ifadesinde, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu banyoda boğup, öldürdüğünü, 13 parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyledi. Azra'nın 28 Temmuz'da kendisini aradığını ifade eden Ayhan, "Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara ayırdım" dedi.

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Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçası tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan ise tutuklandı.

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KESİN ÖLÜM NEDENİ SORULDU

Soruşturmayı yürüten Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Savcılık adli tıptan, Azra'nın kesin ölüm nedenini sordu. Maktulün canlıyken mi ya da öldükten sonra mı parçalara ayrıldığının tespiti istendi. Savcının sanık için hazırlanacak iddianamenin ceza isteminde, bu hususların önemli olduğu vurgulandı.

DHA

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