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Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin çekimleri başladı! Saygı dizisinin oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 03.07.2020 20:30 | Son Güncelleme

Kadrosunda Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner ve Erkan Can gibi usta ve genç isimleri buluşturan BluTV’nin yeni özel yapımı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin ekibi son hazırlıklarını tamamlayarak sete çıktı.

Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin çekimleri başladı! Saygı dizisinin oyuncuları kimler?

Pandemi döneminde başladıkları hazırlık sürecini online provalarla sürdüren ekip, sonbaharda seyirciyle buluşmak üzere çekimlere başladı. Nejat İşler’in, Behzat Ç.'nin anti kahramanı Ercüment Çözer olarak yeniden sete döndüğü, Miray Daner ve Boran Kuzum’un ikinci kez ortak projede buluşturan dizi seyirciye ekran başında gerilim ve romantizmi aynı anda yaşatacak.

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Son yıllarda başarılı projelere imza atan BluTV’nin Inter Medya yapımcılığında seyirciye sunacağı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ duyurulduğu günden bu yana büyük bir heyecanla bekleniyor.

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Türkiye’de bir fenomen haline gelen anti kahraman Ercüment Çözer’in hikayesini kendi şehri olan İstanbul’da izleyeceğimiz dizinin senaryosu, ‘Behzat Ç. – Bir Ankara Polisiyesi’nin senaristi Ercan Mehmet Erdem’in kaleminden çıkarak Ali Taner Baltacı rejisiyle buluşuyor.

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