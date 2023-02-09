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  4. 'Sayın Erdoğan'ı aradım, talimat vereceğini söyledi' diyerek duyurdu! Deprem bölgesindeki Akşener'den 'kutuplaştırıcı dil' tepkisi: "Sayın Çelik'e böyle bir cümle kuran bir İYİ Partili görmedim"

'Sayın Erdoğan'ı aradım, talimat vereceğini söyledi' diyerek duyurdu! Deprem bölgesindeki Akşener'den 'kutuplaştırıcı dil' tepkisi: "Sayın Çelik'e böyle bir cümle kuran bir İYİ Partili görmedim"

09.02.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'yi kahreden depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a geldi. Burada açıklamalarda bulunan Akşener, deprem haberini öğrendikten sonra partisi tarafından kendisine gelen bilgiler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığını belirterek "Bu bilgileri aktardım. Kendisi de bu konuda talimat vereceğini söyledi" dedi. Akşener ayrıca AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in 'Cumhur İttifakı olarak buradayız' sözlerine de gönderme yaptı.

'Sayın Erdoğan'ı aradım, talimat vereceğini söyledi' diyerek duyurdu! Deprem bölgesindeki Akşener'den 'kutuplaştırıcı dil' tepkisi: "Sayın Çelik'e böyle bir cümle kuran bir İYİ Partili görmedim"

Kahreden felaketin 4. gününde arama-kurtarma çalışmaları başta Kahramanmaraş ve Hatay'da olmak üzere birçok noktada devam ediyor. İYİ Parti lideri Akşener'de Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Parti kurmayları tarafından sahadan aldığı bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini söyleyen Akşener, Erdoğan'ın konuyla ilgili talimat vereceğini söylediğini aktardı. "Kutuplaştırma dili devam ediyor" diyen Akşener, "Bu kargaşanın temel problemi bu tek adam problemidir" diyerek tepkisini dile getirdi. Akşener AK Parti Sözcüsü Çelik'in "Cumhur İttifakı olarak buradayız" ifadelerine ilişkin de açıklama yaptı.

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"İLK GÜN BİZİM SUSMA, DEVLETİMİZİN KONUŞMA ZAMANI DEMİŞTİM..."

Akşener'in açıklamalarından öne şu şekilde:

"Deprem olduğunda 5'e çeyrek kala uyandırıldım ve teşkilat mensuplarımızdan durumun çok vahim olduğunu öğrendim. 16 milletvekili arkadaşımızı ve genel başkan yardımcımızı bu 10 şehirde görevlendirdim. Gelen bilgilerin en önemlisi, kurtulanlar için de enkaz altında kalanlar için de ısınma olduğunu söylediler. Sayın Erdoğan'ı aradım, bu bilgileri aktardım. Gelen başka bilgiler de var. Işık, aydınlanma ve yemek pişirebilme açısından tüp istendi. Doğal gaz sebebiyle tüp kullanımının azaldığını ilettim. Kendisi de bu konuda talimat vereceğini söyledi. Dün de bunun başladığını ifade etti. Mazot eksikliği gibi pek çok konuda çeşitli bilgileri konunun muhataplarına ilettik.

"Depremin ilk günü demiştim ki 'Bizim susma, devletin sesinin duyulma zamanı.' Buna uyduk. Şimdi Pazarcık, Kahramanmaraş merkezdeyiz. Şimdi de milletimizin sesini duyup tekrar kamuoyuna bunu yansıtma zamanı."

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"KURTARMA ÇALIŞMALARININ YAPILDIĞI YERDE AYAK ALTINDA DOLAŞMAK DOĞRU DEĞİL"

"72 saat sonra buradayım. Gölcük depremini birebir yaşadım, büyük çapta akrabamı kaybettim. O depremle bu deprem arasında temel bir fark var. Burası kış, soğuk. '99 depremi 72 saatin önemini öğrenmemizi sağladı. Kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerde ayak altına dolaşmak doğru değildir. Ama bugün gördüm ki burada bir sürü aksaklık var. Valilerin talimatıyla askerin, jandarmanın derhal deprem bölgesine girmesi gerekiyordu.

"KUTUPLAŞTIRMA DİLİ DEVAM EDİYOR"

"Kutuplaştırma dili devam ediyor. Sayın Erdoğan tek bir kişi, devlet onun şu an. Bütün belediyelerinin tamamının Cumhurbaşkanı olarak kaynaklarını biriktirip, Hazinenin kaynaklarını da biriktirip çar çur etmeden burada oluşan problemlerin çözülmesini sağlaması lazım. Bu kargaşanın temel problemi bu tek adam problemidir."

"BAŞTA SAYIN ERDOĞAN OLMAK ÜZERE HERKESİ CİDDİYETE DAVET EDİYORUM"

Akşener ayrıca AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in depremle ilgili açıklamalar yaparken kullandığı "Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Hem AK Parti Genel Merkezi hem MHP Genel Merkezi milletvekillerimizi, MKYK üyelerimizi bölgelere gönderdik. Hepimiz bu çalışmalarda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" sözlerine de değinerek şunları söyledi:

"'Niye siyaset yapmaya geldiniz' tepkisi alıyorum. Sayın Ömer Çelik'e böyle bir cümle kuran bir İYİ Partili görmedim. Sayın Çelik 'Cumhur İttifakı olarak buradayız, Millet İttifakı nerede' dedi. Ben başta Sayın Erdoğan olmak üzere herkesi ciddiyete, kapsayıcılığa ve liyakata davet ediyorum."

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