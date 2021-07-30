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Scarlett Johansson'dan Disney'e dava

30.07.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

36 yaşındaki oyuncunun davayı kazanması halinde sinema sektöründe benzer birçok tazminatın söz konusu olması bekleniyor.

Scarlett Johansson'dan Disney'e dava

36 yaşındaki oyuncunun davayı kazanması halinde sinema sektöründe benzer birçok tazminatın söz konusu olması bekleniyor.Marvel Evreni'nde son kez Black Widow (Kara Dul) ile izleyici karşısına çıkan Scarlett Johansson'ın vedası olaylı oldu. Film gösterime girdiği ilk hafta sonunda 218 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek corona virüs dönemi rekoru kırdı. Ancak Johansson, filmin internette eş zamanlı gösterime girmesi sebebiyle potansiyel gelirinin engellendiğini iddia etti ve dava açtı.

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Dava dosyasına göre filmin bu iki yerde aynı anda yayınlanması, Johansson ve Disney arasında imzalanan sözleşmeyi ihlal etti.Bununla birlikte dosyada Johansson'ın film için alacağı ücretin büyük ölçüde gişe hasılatına dayanacağını kabul ettiği belirtildi. Yani Johansson, filmin Disney+'da yayınlanmasıyla filmin sinemadaki izleyici sayısı azaldığından, alacağı ücretten de oldu.

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Wall Street Journal'ın haberine göre Johansson, film Disney+'ta yayınlandığı için 50 milyon dolardan fazla geliri elde edemeyecek.Öte yandan Johansson'ın davasına Disney'den cevap da gecikmedi. Disney, açıklamasında bu davanın hiçbir değerinin olmadığını, davanın corona virüsü korkunç ve uzun süreli küresel etkisini umursamadığını belirtti.

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İsmini açıklamayan bir yetkili "Disney, Bayan Johansson'ın sözleşmesine tamamen uydu ve ayrıca, Premier Access ile Disney+'da Black Widow'un piyasaya sürülmesi, bugüne kadar aldığı 20 milyon doların üzerine ek tazminat kazanma olasılığını önemli ölçüde artırdı" dedi.

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Scarlett Johansson'ın avukatı John Berlinski, yaptığı açıklamada Disney'in Black Widow gibi filmleri hisse fiyatını artırmak ve abone kazanmak için Disney+'ta yayınladığının bir sır olmadığını ifade etti. Avukat, iddialarını mahkemede kanıtlamayı dört gözle beklediklerini, bu olayın kesinlikle bir Hollywood yeteneğinin Disney'e karşı çıktığı son olay olmayacağını söyledi.

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Scarlett Johansson
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