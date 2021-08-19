Scarlett Johansson ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Black Widow filminin yıldızı Scarlett Johansson ve komedyen eşi Colin Jost, bebek mutluluğu yaşıyor. Çiftin ilk çocuğu dünyaya geldi.

39 yaşındaki Colin Jost, bebek haberini dün Instagram’dan duyurdu. Komedyen, “Tamam, tamam bir bebeğimiz oldu. Adı, Cosmo. Onu çok seviyoruz” notunu yazdı.

Jost, esprili paylaşımında, “Mahremiyetimize saygı rica ediyoruz. Tüm soruşturmalar için lütfen halkla ilişkilercimiz Michael Che ile irtibat kurun” ifadesini kullandı. Che, Jost’un SNL TV şovundaki komedyen rol arkadaşı.

Jost, 36 yaşındaki eşi Johansson ile bebeklerinin fotoğrafını paylaşmadı.



