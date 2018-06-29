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Scarlett Johansson, Tom Cruise ile ilişki yaşamak için seçmelere katıldı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2018 10:21 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, Scientology tarikatı üyesi Tom Cruise için yapılan ‘sevgili seçmeleri’ne katıldığı iddiasını reddetti.

Scarlett Johansson, Tom Cruise ile ilişki yaşamak için seçmelere katıldı mı?

Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, bir dönem Tom Cruise ile ilişki yaşamak için seçmelere katıldığı iddiasını reddetti.

Lucy filminin yıldızı, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları “alçaklık” olarak nitelendirdi.

Johansson, “Herhangi birinin bir ilişkiye girmek için seçmelere katıldığı fikri çok alçakça” dedi.

Johansson’ın yanıtı, NBC’deki bir programa çıkan, eski Scientologist Brendan Tighe'nin yaptığı açıklamadan sonra geldi.

Tighe, Scientology güvenlik biriminin bir parçasıyken, Johansson’ın adını, Nicole Kidman'dan boşanmasını takiben Tom Cruise'la ilişki yaşamak için seçmelere katılan kadınlara ait raporların arasında gördüğünü iddia etti.

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“Kendi ilişkilerimi seçmede dürüst olmadığım fikrini yayanlara karşı çıkıyorum” diyen Johansson, “Sadece Brendan Tighe diye bir adam çılgınca bir hikayeyle çıkagelmiş” dedi.

Scientology Kilisesi de Tighe’nin iddialarını reddetti. Kilise tarafından yapılan açıklamada, 2002-2009 yılları arasında tarikatın güvenlik biriminde çalıştığı açıklanan Tighe’nin yetkisinin, güvenlik kameralarını bir bekçi kulübesinden seyretmekle sınırlı olduğu söylenerek, görevi ihmalden dolayı işten çıkarıldığı belirtildi.

2012 yılında Vanity Fair, Scientologists’lerin Tom Cruise ile flört için seçmeler yaptıklarını anlatan bir makale yayımlamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
scarlett johansson Tom Cruise

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hayatımda gördüğüm tip olarak da fizik olarakda, gördüğüm en muhteşem kadın kesinlikle Scarlett Johansson. Bunun ikizi gibi türk biride var Oya Okar :D
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