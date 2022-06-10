Şebnem Dönmez kimdir? Afara'nın konuğu Şebnem Dönmez nereli ve kaç yaşında?

Şebnem Dönmez; Küçük Sırlar, Medcezir, Son Yaz, Avlu ve Yasak Elma gibi çok sayıda ses getiren yapımda sergilediği oyunculuk performansıyla biliniyor. Ünlü oyuncu, Afara'nın 10 Haziran'da ekrana gelecek olan bölümüne konuk oldu. Peki Şebnem Dönmez kimdir? Afara'nın konuğu Şebnem Dönmez'in biyografisi haberimizde...

ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?

Şebnem Dönmez, 17 Mayıs 1974’de Salzgitter Almanya'da dünyaya geldi. 1996’da Murat Başoğlu ile sunuculuğunu yaptığı Sabah Şekerleri ile kamera karşısına geçen oyuncu çıkış yakaladı. İkili 1997’de Görevimiz Tehlike isimli Star TV yarışmasını sundu. 90’larda birçok programın sunuculuğunu yapan Şebnem Dönmez 2000'lerde film ve dizilerde yer aldı ve oyuncu olarak gösterdiği performans ile gündeme geldi. Televizyon kariyerini Aslı ile Kerem, Ölümsüz Aşk, Neredesin Firuze, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü gibi projelerde rol alarak sağlamlaştırdı. Live Earth temsilcisi Dönmez, Al Gore tarafından gerçekleştirilen toplantıda basın sözcüsü oldu.

AFARA'NIN KONUĞU ŞEBNEM DÖNMEZ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Şebnem Dönmez, 48 yaşındadır.

Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Medcezir, Avlu ve Zemheri dizilerinde oynadı. Oyuncu, 2020 yılında Sakıp Sabancı Müzesi Akış/Flux adlı sergide performans gerçekleştirdi. 2004’te dünya evine giren oyuncu, yönetmen eşi Ezel Akay ile 2007 yılında boşandı. Birçok programın sunuculuğu yapan Şebnem Dönmez 15 dizi, 8 sinema filmiyle birlikte kliplerde de yer almıştır.

