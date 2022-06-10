MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şebnem Dönmez kimdir? Afara'nın konuğu Şebnem Dönmez nereli ve kaç yaşında?

Şebnem Dönmez kimdir? Afara'nın konuğu Şebnem Dönmez nereli ve kaç yaşında?

10.06.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şebnem Dönmez; Uğur Aslan'ın sunumuyla ekrana gelen eğlence programı Afara'nın 10 Haziran konukları arasında arasında yer alıyor. Afara programının diğer konukları ise Deniz Tansel Öngel ve Berkay. Peki Şebnem Dönmez kimdir? Afara'nın konuğu Şebnem Dönmez'in biyografisi haberimizde...

Şebnem Dönmez kimdir? Afara'nın konuğu Şebnem Dönmez nereli ve kaç yaşında?

Şebnem Dönmez; Küçük Sırlar, Medcezir, Son Yaz, Avlu ve Yasak Elma gibi çok sayıda ses getiren yapımda sergilediği oyunculuk performansıyla biliniyor. Ünlü oyuncu, Afara'nın 10 Haziran'da ekrana gelecek olan bölümüne konuk oldu. Peki Şebnem Dönmez kimdir? Afara'nın konuğu Şebnem Dönmez'in biyografisi haberimizde...

Afara'nın konukları kimler? 10 Haziran Afara yeni bölüm konukları kimler oldu? 10 Haziran 2022 Cuma

ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?

Şebnem Dönmez, 17 Mayıs 1974’de Salzgitter Almanya'da dünyaya geldi. 1996’da Murat Başoğlu ile sunuculuğunu yaptığı Sabah Şekerleri ile kamera karşısına geçen oyuncu çıkış yakaladı. İkili 1997’de Görevimiz Tehlike isimli Star TV yarışmasını sundu. 90’larda birçok programın sunuculuğunu yapan Şebnem Dönmez 2000'lerde film ve dizilerde yer aldı ve oyuncu olarak gösterdiği performans ile gündeme geldi. Televizyon kariyerini Aslı ile Kerem, Ölümsüz Aşk, Neredesin Firuze, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü gibi projelerde rol alarak sağlamlaştırdı. Live Earth temsilcisi Dönmez, Al Gore tarafından gerçekleştirilen toplantıda basın sözcüsü oldu.

AFARA'NIN KONUĞU ŞEBNEM DÖNMEZ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Şebnem Dönmez, 48 yaşındadır.

Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Medcezir, Avlu ve Zemheri dizilerinde oynadı. Oyuncu, 2020 yılında Sakıp Sabancı Müzesi Akış/Flux adlı sergide performans gerçekleştirdi. 2004’te dünya evine giren oyuncu, yönetmen eşi Ezel Akay ile 2007 yılında boşandı. Birçok programın sunuculuğu yapan Şebnem Dönmez 15 dizi, 8 sinema filmiyle birlikte kliplerde de yer almıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesinin izinde! Kıyafetleri olay olduAnnesinin izinde! Kıyafetleri olay oldu
Ev haliyle olay oldu! Sütyensiz olduğunu hatırlayınca...Ev haliyle olay oldu! Sütyensiz olduğunu hatırlayınca...
Tatil pozları sosyal medyayı salladıTatil pozları sosyal medyayı salladı
Anahtar Kelimeler:
Şebnem Dönmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatları için tahmini olay oldu! ‘Yakın zamanda…’

Benzin fiyatları için tahmini olay oldu! ‘Yakın zamanda…’

Kerem Aktürkoğlu bavulunu toplamaya başladı!

Kerem Aktürkoğlu bavulunu toplamaya başladı!

TFF 1. Lig ekibi çıldırdı! Süper Lig'in 6 yıldızını kadrosuna katıyor

TFF 1. Lig ekibi çıldırdı! Süper Lig'in 6 yıldızını kadrosuna katıyor

30'a ramak kaldı benzin zammı hız kesmeden devam ediyor!

30'a ramak kaldı benzin zammı hız kesmeden devam ediyor!

Kredi kartı ve tüketici kredileri için yeni karar

Kredi kartı ve tüketici kredileri için yeni karar

Dün akşam duyuruldu! İşte 6 maddede ekonomide alınan yeni kararlar

Dün akşam duyuruldu! İşte 6 maddede ekonomide alınan yeni kararlar

İlginizi Çekebilir

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.