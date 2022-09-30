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Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı'ya müebbet hapis cezası

30.09.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de geçen yıl Furkan Zıbıncı 25 yaşındaki sevgilisi Şebnem Şirin’i boğazını keserek öldürmüş, vücudunda da 12 bıçak darbesi bulunmuştu. Zıbıncı, çıkarıldığı mahkemede müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı'ya müebbet hapis cezası

27 Ekim 2021 tarihinde Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü. Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın karar duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

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MÜEBBET VERİLDİ

Sanık Furkan Zıbıncı’nın avukatının sağlık raporu aldığı gerekçesiyle bugüne ertelenen karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanık Furkan Zıbıncı’nın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

"OLAYI HATIRLAMIYORUM"

Katil zanlısı Furkan Zıbıncı önceki duruşmalarda, Şebnem Şirin’in evlenmek istediğini kendisinin ise reddettiğini öne sürerek ifadesinde, “Ben sarraf olarak çalışırım. Şebnem ile ara ara sevgili olarak görüşürdüm. Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. Ayrıca beni kıskanıyordu. Bu konuda tartışıyorduk. Olay gecesi ortak arkadaşımız Sena ile Şebnem alkollü bir mekanda alkol aldıktan sonra Şebnem ile buluştum. Ben de alkollüydüm. Tekel büfesinden alkol alıp, apart dairesine gittik. Tekrar alkol aldık ve rızası dahilinde cinsel ilişkiye girdik. Aparttan çıkıp, tekrar geldikten sonra Şebnem, yukarıda belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı. Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu.

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Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti. Ben de Şebnem'i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük. Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan sonra cep telefonunun sim kartını attığımı ve babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilir. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum" dediği belirtilmişti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Şebnem Şirin
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