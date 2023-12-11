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Seçil Erzan paraları gömdü mü? Avukatı intihar detayını ilk kez açıkladı: Cezaevinde çok ağlıyor

11.12.2023 07:46 | Son Güncelleme:
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Günlerdir Türkiye'nin gündeminden düşmeyen banka müdürü Seçil Erzan’ın avukatından dikkat çeken yeni açıklamalar geldi. Erzan'ın beş kuruş parası olmadığını savunan avukat Nadide Karaaslan, "Gömmüşse büyük hayal kırıklığı yaşayacağım" dedi. Erzan'ın fare zehiri içtiğini ancak sonrasında kustuğunu açıklayan Karaaslan, "Cezaevinde çok kötü, çok ağlıyor" dedi.

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fon dolandırıcılığının baş aktörü olan Seçil Erzan'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 40’ı aşkın kişiden yüksek faiz vaadiyle para toplayan banka müdürü Erzan’ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

"180 BİNDEN FAZLA SİLİNEN WHATSAPP YAZIŞMASI GERİ GETİRİLDİ"

Erzan'ın düşünüldüğü gibi bir vugun yaparak para elde etmediğini savunan Karaaslan, "Bilirkişi 180 binden fazla silinen WhatsApp yazışmasını geri getirmiş, çalışma sürüyor. HTS kayıtlarıyla yazışmaları eşleştireceğiz. Seçil’in kime ne verdiği ortaya çıkacak." dedi.

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ERZAN’DA NE KADAR PARA KALDI?

Cezaevinde tutuklu bulunan Erzan'da ne kadar para kaldığı sorusuna yanıt veren Karaaslan, "İnanmayacaksınız. Gerçekten beş kuruş para yok. Herkes diyor ki 'Bir yere gömmüştür.' Gömmüşse büyük hayalkırıklığı yaşayacağım. Annesinin 7.500 TL’lik emekli maaşını, imzasını taklit ederek, kullandığı krediye bloke ettirmiş. Annesi engelli, imza atabilecek durumda değil" diye konuştu.

Saymaz'ın 'Neden böyle bir şey yapmış?' sorusuna Karaaslan şu yanıtı verdi;

"O kadar sıkışık ki. Kendisinin de 170.000 TL’lik kredi ve kredi kartı borcu var. Evde 67.000 TL çıktı ya...…

O, annesinin bakıcısının iki aylık maaşı. Parası ödenemediği için kadın gitti. Bayram öncesi annesini benzin istasyonuna bıraktılar. Köydeki yaşlı teyzesiyle konuştuk. Şimdi o bakıyor."

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"FARE ZEHİRİ İÇMİŞ AMA KUSMUŞ"

Gözaltına alınmadan önce Erzan'ın intihar etmek istediği ancak son anda vazgeçtiği iddialarına da yanıt veren Karaaslan, "Fare zehiri almış. İçmiş ama kusmuş. Diyor ki 'Ölmeyi bile becermedim.'" ifadelerini kullandı.

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"CEZAEVİNDE ÇOK AĞLIYOR"

Karaaslan, Erzan'ın cezaevinde psikolojik olarak çok zorlandığını belirtirken, "Çok kötü, çok ağlıyor" dedi.

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