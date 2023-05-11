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  4. Seçim çalışması yapan AK Partili adaya tehdit: Kafanıza mermi yersiniz

Seçim çalışması yapan AK Partili adaya tehdit: Kafanıza mermi yersiniz

11.05.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven, seçim çalışması yaptığı kendi bölgesinde, ziyaret ettiği kişiler tarafından tehdit edildi. Kendini tanıtıp oy isteyen Yurduseven'e, "Burada dolaşmayın, kafanıza mermi yersiniz." ifadeleri kullanıldı.

Uzun süren seçim maratonunda artık kritik saatlere girildi. Seçime 3 günden az bir süre kaldı. Hem siyasi partiler hem de adayları alanlarda son çalışmalarını yapmaya başladı. Son günlerde siyasetin tansiyonu artmıştı. Yaşanan gerilimlere bir yenisi de Adana'da eklendi.

AK PARTİ ADAYINA TEPKİ ÇEKEN TEHDİT

Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerin bir bölümünde Yurduseven'in tehdit edildiği görüldü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde Yurduseven'in yanına yaklaşan bir kişinin, "Burada dolaşmayın, kafanıza mermi yersiniz" dediği anlar paylaşıldı. Tepki çeken sözlere Yurduseven, "Kim benim kafama mermi yağdıracak. Yağdırın... Selamlaşmaya geldik, öyle bir şey olur mu? Çok ayıp yaptığınız, çocuğunuz yaşındayım!" karşılığını verdi.

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