Seçim kombinleriyle gündemdeydi! Şarkıcı Hatice'nin estetiksiz hali görenleri hayrete düşürdü "Bu sen olamazsın"

Şarkıcı Hatice, magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Gerek ünlü isimlerle ile ilgili yaptığı açıklamalar, gerek kıyafetleri gerekse değişimiyle adından söz ettiren Hatice'nin estetiksiz hali "yok artık" dedirtti. Geçirdiği operasyonlarla bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcıya, 'Bu sensen o kim' gibi yorumlarda bulunuldu.

Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt isimli parçalarla hit olan ünlü şarkıcı, sık sık magazin basınında yer alıyor.

Hatice, 90'lı yıllarda çıkardığı şarkılarla adını duyurmayı başardı. Küçük yaşlardan beri şarkı söyleyen şarkıcı, esas çıkışını Fidayda isimli şarkısıyla yakaladı.

Yayınlandığı dönemde en çok dinlenen şarkılar arasında yerini alan 'Fidayda' Hatice'ye, 2000 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı' ödülünü kazandırdı.

KİMSE TANIYAMIYOR

Ünlü şarkıcı geçirdiği değişimle görenleri hayrete düşürüyor. İlk çıkış yaptığı zamanlar daha çok halk müziği tarzında şarkılar söyleyen Hatice, zamanla bambaşka birine dönüştü. Giyiniş ve şarkı tarzını da değiştiren Hatice, yaptırdığı estetiklerle oldukça konuşuluyor.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan şarkıcının Instagram'da 449 bin takipçisi bulunuyor. Sık sık paylaşım yapan Hatice'ye kullanıcılar, 'Niye dudaklarını büyüttükçe büyütürsün anlamadım ki', 'Estetikten tanıyamadım' 'Abla bu sen olamazsın' gibi yorumlarda bulunuyor.





