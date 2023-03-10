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SEÇİM TARİHİ Resmi Gazete yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim takvimi belli oluyor!

10.03.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim tarihi ile ilgili son dakika gelişmesi bekleniyor. Bir süre önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret ederek seçim kararı alınacağını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün seçimlere ilişkin kararı imzalayacak. Peki, seçim tarihi Resmi Gazete yayınlandı mı? Seçim tarihi ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim takvimi belli oluyor. İşte detaylar...

SEÇİM TARİHİ Resmi Gazete yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim takvimi belli oluyor!

Seçimler ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 10 Mart'ta seçim kararı alacağını belirtmişti. Seçim kararının bugün alınması bekleniyor. Gün içinde bu kararı almasının ardından Seçim tarihi Resmi Gazete yayınlanacak.

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SEÇİM TARİHİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Seçim tarihi Resmi Gazete'de yayımlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gün içinde bu kararı almasının ardından Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanabilir. Bu karar sonrası YSK da toplanıp seçime ilişkin kararını alabilir.

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SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz. Tabii bu kararın yayımlandığı 11 Mart itibarıyla seçim takvimi ile hususlar YSK'nın yetki alanına girmektedir. Bu süreçte başka ile taşınan, yurt ve misafirhane gibi yerlerde konaklayan, seçmen kütüğünü nakleden hangi sebep olursa olsun depremzedelerin kendilerine sağlanan ve hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir Cumhurbaşkanlığı Karanamesi'ni de yayınlıyoruz. Depremle ilgili çalışmaların ve seçim sürecinin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Seçim tarihinin Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreç başlayacak. Konuya ilişkin kararın 11 Mart 2023 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

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