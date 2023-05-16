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  4. Seçimin 2. turunda Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılacak? Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken 2 senaryo! "Hiçbir açıklama gelmezse..."

Seçimin 2. turunda Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılacak? Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken 2 senaryo! "Hiçbir açıklama gelmezse..."

16.05.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta milletvekilliği seçimi geride kalırken Türkiye 13. cumhurbaşkanını belirlemek için 12 gün sonra yeniden sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçime dek gözler Sinan Oğan ve ATA İttifakı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı "Açıklama yaparlarsa 3,5-4 puanlık güçleri olur" dedi. Bayrakçı muhalefeti işaret ederek "Perşembe günü atağa geçerler. Seçmende ufak bir fire olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Seçimin 2. turunda Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılacak? Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken 2 senaryo! "Hiçbir açıklama gelmezse..."

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tur atmosferi başladı. 28 Mayıs akşamıyla ilgili en çok merak edilenlerden biri, kesin olmayan sonuçlara göre ilk turda yüzde 5,17 oranında oy alan Sinan Oğan'a oy veren seçmenin Erdoğan'a mı yoksa Kılıçdaroğlu'na mı yöneleceği. Hakan Bayrakçı'nın, Oğan'dan ve ATA İttifakı'ndan gelebilecek olası açıklamalarla beraber Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu'na yönelecek seçmenin oranına dair tahmini dikkat çekti.

"YÜZDE 1 BİLE FİRE VERSE CUMHUR İTTİFAKI İÇİN SIKINTI OLUR"

14 Mayıs sonrası cumhurbaşkanı adayları 14 günlük süreçte miting yapılıp yapılmayacağı, kampanyaların nasıl yürütüleceğine ilişkin
değerlendirmelere başladı. Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, "Ben AK Parti'nin bu 15 günde de geçtiğimiz 2-3 ayda yaptığı gibi kampanya şeklinde sıkı tutacağını tahmin ediyorum. Kendi seçmeni 'Bu iş bitti deyip' yüzde 1 bile fire verse Cumhur İttifakı için sıkıntı olur. Bu süreçte 'yüzde 52 ile Kılıçdaroğlu kazanıyor' gibi anket çıkarsak AK Parti seçmeni hemen çok kolay motive olur" diye konuştu. Bayrakçı, CNN Türk canlı yayınındaki değerlendirmelerine şu sözlerle devam etti:

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"MUHALİF PARTİLER SON BİR GAYRETLE ATAĞA GEÇECEK"

"Muhalefette 2-3 gün özeleştiri süresi açığa vurulmasa bile herkes zihninde bunu yaşayacak. Gerçekle karşılaştıktan sonra mutlak bir demoralizasyon zamanı gelecek. Ama muhalif partiler son bir gayretle bence 2 gün sonra atağa geçecekler. Bence bu, muhalif seçmeni çarşamba ya da perşembe canlandırır. Ama muhalif seçmende biraz daha fazla fire olabilir. Onlara o ümidi verenlerin yanlışı. O seçmen birkaç gün üzülür ama 2-3 gün sonra kendini toplar. Her şeye rağmen ufak bir fire olacaktır.

"'KILIÇDAROĞLU'NUN YERİNE BAŞKASI DA OLABİLİRDİ' MODU VAR"

"Milliyetçi seçmen aşağı yukarı bu seçimde kaderi tayin etti. İkinci seçimde de milliyetçi seçmen çok önemli olacak. Fakat Cumhurbaşkanına oy veren seçmenin birinci derecede önemi Cumhurbaşkanına duydukları sevgi ve hayranlık. Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmen ise Tayyip Erdoğan gitsin motivasyonundan kaynaklanıyor. 'Kılıçdaroğlu'nun yerine başkası da olabilirdi' modu var. Seçmenin siyasi dünya görüşü çok önem kazanıyor. İkinci seçimde milliyetçi seçmende hassasiyet devam edecek.

"KEMALİST SEÇMENDEN ERDOĞAN'A OY VEREN BİLE OLDU"

Herkesin ihmal ettiği bir Kemalist seçmen var, en az 4-5 puandır. Bir kısmı Oğan'a verdi, bir kısmı sandığa gitmedi, çok azı Kılıçdaroğlu'na verdi, Erdoğan'a veren bile oldu.

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"İKİNCİ TURDA OĞAN'IN AÇIKLAMALARI ÖNEM KAZANACAK"

İkinci turda Sinan Oğan'ın, Zafer Partisi'nin açıklamaları önem kazanacak. Hiçbir açıklama yapmazlarsa, 'Biz görevimizi yaptık, seçmen böyle takdir etti' deyip geri dururlarsa seçmeninin 1,5-2 puanı Erdoğan'a oy verir, 1.5 puan civarı Kılıçdaroğlu'na oy verir, bir kısmı da sandığa gitmez. Ama açıklama yaparlarsa 3,5-4 puanlık güçleri olur."

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