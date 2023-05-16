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  4. Seçime sayılı günler kala İYİ Parti'den istifa etmişti! Yavuz Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Süreç, Türk Milleti’nin terazisindedir'

Seçime sayılı günler kala İYİ Parti'den istifa etmişti! Yavuz Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Süreç, Türk Milleti’nin terazisindedir'

16.05.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimleri öncesinde İYİ Parti'den partiden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medyadan seçimlerle ilgili bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda "Biz, tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu şerhlerimizin haklı çıktığı; terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır" dedi.

Seçime sayılı günler kala İYİ Parti'den istifa etmişti! Yavuz Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Süreç, Türk Milleti’nin terazisindedir'

14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Seçim öncesinde İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Biz, tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu şerhlerimizin haklı çıktığı; terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CUMHUR İTTİFAKI VE CUMHURBAŞKANINI TEBRİK EDİYORUM"

"Millet iradesinin ilk aşaması tecelli etti. Vatana, millete hayırlı olsun. Bu ekonomik zorluğa rağmen; Türk Milleti'nin, parlamento çoğunluğunu teslim ettiği Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum.

"SÜREÇ TÜRK MİLLETİ'NİN TERAZİSİNDEDİR"

İkinci turun, hem demokrasimiz hem de seçimlerimiz ile alakalı yurt dışından olumsuz algı yapanlara karşı, çok ciddi bir imkân ve cevap mahiyetinde olacağına inanıyorum. Yeni tecrübe edeceğimiz bir süreç olması itibarıyla da milletin dertlerinin daha iyi duyulması, milletin önceliklerinin daha iyi görülmesi adına, yanlışlardan ders çıkarmak ve doğruları kuvvetlendirmek imkânını da doğuracaktır. Bu da milletimiz için hayırlıdır. Muhalefet partilerinin durumunu değerlendirirken; muhalif seçmenin rencide edilmemesi, memleket ile alakalı endişe ve temennilerinin duyulması, gayretlerinin görülmesi de iktidarın sorumluluk alanındadır. Buna dikkat etmek açısından da toparlayıcı olabilir. Süreç, Türk Milleti’nin terazisindedir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun.

Milletini duyanlar, istişareye açık olanlar ve milletinin değerleriyle çatışmayanlar, seçimlerde milletinin desteğine mazhar olurlar!

"BU ŞERHLERİMİZ HAKLI ÇIKTI"

Biz, tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu şerhlerimizin haklı çıktığı; terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır.

Milletimizin kırmızı çizgilerinin ve hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı takdirde neticenin ne olacağını, bilhassa yanlışta ısrarla direten muhalefet partileri de görmüştür ve gereken dersi de çıkarmışlardır diye temenni ediyorum!

Bundan sonra, daha çok; bir parti kavgasından ziyade, bir memleket mücadelesi ve milletimizin birikmiş problemlerinin, ekonomik zorluklarının çözüleceği, memleket yükü çekecek bir siyasi iklim lâzımdır.

Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin."

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