MAGAZİN

Seda Bakan: Ahmet Kural tamamen suçludur

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.12.2018 10:47 | Son Güncelleme

Adı şarkıcı Sıla'ya şiddet olayıyla anılan oyuncu Ahmet Kural ile birkaç projede çalışmış olan oyuncu Seda Bakan'dan şiddet olayına dair değerlendirme...

Seda Bakan: Ahmet Kural tamamen suçludur

Arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı’nda bir mekandan çıkan Seda Bakan ve Selin Demiratar, gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Murat Boz’la başrolünü paylaştığı ‘Öldür Beni Sevgilim’ adlı filmin çekimlerinin çok keyifli geçtiğini söyleyen oyuncu, vizyon tarihinin ise belli olmadığını söyledi.

“OLMAMASI GEREKEN BİR OLAYDI”

Ahmet Kural’la birkaç projede yer alan Bakan, oyuncunun Sıla’yla yaşadığı olayların sorulması üzerine, “Olmaması gereken bir olaydı. Ahmet tamamen suçludur. Çok üzücü bir olay” diyerek aracına bindi. (Sözcü)

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
'Annenden ayrılamıyorsan içgüveysi olayım''Annenden ayrılamıyorsan içgüveysi olayım'
Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda bakan ahmet kural

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Üniversitede rezalet! Cinsel ilişkiye girdiler sonrası daha da akılalmaz

Üniversitede rezalet! Cinsel ilişkiye girdiler sonrası daha da akılalmaz

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

'ABD ile yeni kriz her an patlak verebilir' iddiası

'ABD ile yeni kriz her an patlak verebilir' iddiası

Uçak kalkışa hazırlanırken hostesten akılalmaz hata!

Uçak kalkışa hazırlanırken hostesten akılalmaz hata!

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü şarkıcıya kırmızı halı şoku! Bu kıyafete 5 yıl hapis

Ünlü şarkıcıya kırmızı halı şoku! Bu kıyafete 5 yıl hapis

Onur Ünlü'ye gişe şoku! İlk yorumu ne oldu?

Onur Ünlü'ye büyük darbe!

Alessandra böyle çağırdı: Sahile gidelim

Alessandra böyle çağırdı: Sahile gidelim

Lerzan Mutlu'ya ilginç teklif: Annenden ayrılamıyorsan içgüveysi olayım

'Annenden ayrılamıyorsan içgüveysi olayım'

Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı

Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı

Gürgen Öz Ti'ye aldı! Metin Hara'nın tepkisi sert oldu

Fena Ti'ye aldı! Metin Hara'dan sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.