Seda Bakan: Ahmet Kural tamamen suçludur

Arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı’nda bir mekandan çıkan Seda Bakan ve Selin Demiratar, gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Murat Boz’la başrolünü paylaştığı ‘Öldür Beni Sevgilim’ adlı filmin çekimlerinin çok keyifli geçtiğini söyleyen oyuncu, vizyon tarihinin ise belli olmadığını söyledi.

“OLMAMASI GEREKEN BİR OLAYDI”

Ahmet Kural’la birkaç projede yer alan Bakan, oyuncunun Sıla’yla yaşadığı olayların sorulması üzerine, “Olmaması gereken bir olaydı. Ahmet tamamen suçludur. Çok üzücü bir olay” diyerek aracına bindi. (Sözcü)

