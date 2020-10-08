Seda Bakan’dan kızı Leyla’yla set arkası paylaşımı!

Fox TV ekranlarına gelen Mucize Doktor’un kadrosuna Ferda karakteriyle katılan Seda Bakan anne olduktan sonra uzun bir aranın ardından setlere geri dönmenin heyecanını yaşadı. 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile hayatını birleştiren güzel oyuncu 2019 yılında kızı Leyla’yı kucağına aldı. Leyla’nın hayatlarına kalmasının ardından bir süre çalışma hayatına mola veren Bakan Mucize Doktor dizisiyle sevenleriyle olan hasretini sona erdirdi.

ÇALIŞAN ANNE

Dergi çekimleri için kuliste hazırlıklarını tamamlayan Seda Bakan, Hazal Kaya ve Belçim Bilgin’in ardından çalışan anne pozu akımına katılan ünlü isimlerden biri oldu. Seda Bakan’ın gönderisi takipçilerinden tam not aldı.