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Seda Bakan'ın Shakira dansı olay oldu

29.01.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Seda Bakan, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz ay çıkardığı 'Girl Like Me' şarkısının klibinde görülen koreografideki aynı figürleri sergilediği videosunu takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Seda Bakan, zaman zaman eğlenceli paylaşımlarıyla takipçilerini güldürüyor.

Güzel oyuncu, son olarak Shakira'nın yeni şarkısında onun gibi dans ederek çektiği videoyu Instagram hesabından yayınladı. 35 yaşındaki Bakan'ın dans videosu takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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Öte yandan yedi yıl önce müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan ve 2019 yılında da kızı Leyla'yı kucağını alan Seda Bakan, kısa sürede setlere dönmüştü.

ROL ALDIĞI DİZİDEN AYRILDI

Ancak geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından iyileşen oyuncu, sonrasında rol aldığı diziden ayrılmıştı. Bakan, konuyla ilgili; "Mucize Doktor dizisinden ayrıldım. Yaz aylarına kadar hiçbir proje teklifini kabul etmeyip biraz dinleneceğim" açıklamasını yapmıştı.

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