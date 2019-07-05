MAGAZİN

Seda Güven’e eşi Ali Güzel’den sulu şaka

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2019 12:04 | Son Güncelleme

İş insanı Ali Güzel ile evlenen ve şu an balayında olan Seda Güven, eşinin yaptığı şakayla boğulacak gibi oldu. Güzel, eşi uyurken ağzına su döktü ve Güven yattığı yerden fırladı.

Seda Güven’e eşi Ali Güzel’den sulu şaka

Oyuncu Seda Güven ve Ali Güzel, geçtiğimiz hafta dünya evine girdi. Balayı için Güzel’in Bodrum’daki evini tercih eden çift, Güven’in bugün sosyal medya hesabından paylaştığı video ile konuşuluyor.

Seda Güven, evinin bahçesinde uyurken eşi tarafından şakalanıyor.

‘Şakalarımın bedeli’ yazılı paylaşıma pek çok kişi gülse de, ‘Böyle bir şaka yapılmaz’ diyenler de fazlaydı.

Zira Güven uyurken, eşi Ali Güzel, bir bardak suyu yüzüne dökünce, genç oyuncu sanki nefessiz kalmış gibi yattığı yerden fırlayarak ayağa kalkıyor.

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seda güven Seda Güven eşi

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