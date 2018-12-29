MAGAZİN

Seda Sayan arşivleri açtı: Bu fotoğraf çok şeyi anlatıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.12.2018 10:57 | Son Güncelleme

Mülayim'i cuma namazına gittiği için işinden kovduğu ve stüdyosuna yardım istemek için gelen kadınların başörtülerini açtırdığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Seda Sayan, şimdi de arşivlerini açarak eski fotoğraflarla kendini savundu.

Seda Sayan arşivleri açtı: Bu fotoğraf çok şeyi anlatıyor

Kamuoyunda 'Mülayim' olarak tanınan Cengiz Çimen'in, Seda Sayan'ın sabah programında yardımcılığını yaparken cuma namazına gittiği için işinden kovulduğunu iddia etmesiyle büyük bir şok yaşayan Sayan, ikinci şoku da bir takipçisinin, 'stüdyosuna yardım istemek için gelen kadınların başörtülerini açtırdığı' iddiasıyla yaşamıştı. İddialara sosyal medya hesabından sert bir dille yanıt veren ünlü şarkıcı, bu sefer de arşivleri açtı.

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Cengiz Çimen geçtiğimiz günlerde eşi ile birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına katılıp bir dönem yanından ayrılmadığı Seda Sayan'ın kendisini cuma namazına gittiği için işten kovduğunu ileri sürdü. Ardıdan 14 yıl önce yaşanan olaylardan sonra piyasada iş bulamadığını anlattı.

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MÜLAYİM'E JET YANIT

Mülayim ve eşinin bu iddialarının ardından Seda Sayan küplere bindi. Ünlü sanatçı, "Ne yayındı bayıldım. Size cevap bile vermezdim ama Namaz lafı geçtiği için üzüldüm" notuyla yaptığı paylaşıma şu notu düştü;

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"Namaz kıldı diye işten kovan da kovuldum diye ağlayan da namerttir. Yazıklar olsun size ve sizi oraya çıkarıp konuşturanlara. Allah'a havale ediyorum hepinizi. Unutmayın ben yastığa başımı vicdanım çok rahat koyuyorum. Siz düşünün. İnandırıcılığınız sıfır. Size cevap bile vermezdim ama namaz lafı geçtiği için üzüldüm"

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KADINLARIN BAŞÖRTÜLERİNİ Mİ AÇTIRDI?

Seda Sayan ile Mülayim arasındaki bu gerginlik hala gündemdeki sıcaklığını korurken, ünlü şarkıcıya bir şok da takipçisinden geldi. Takipçisi Sayan hakkında, "Yıllar önce akülü sandalye için gitmiştik. Annemlerin başörtülerini çıkarması gerektiğini söylediler. Böyle olacağını bilseydik hiç gitmezdik." iddiasında bulundu.

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"YAZ ŞİMDİ BEKLİYORUM"

Seda Sayan hakkında ortaya atılan bu iddiaya da sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından, "Bunu direkt Seda Sayan bize söyledi onun ağından duyduk diyebilir misin? Allah'tan korkmadan merak ediyorum yaz şimdi bekliyorum" diyerek tepki gösterdi.

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"BANA SANDALYE VERECEKLER DİYE SAÇLARINI AÇTILAR"

Takipçi Sayan'ın sorusuna, "Kaç yaşında kadınlar bana sandalye verecekler diye saçlarını açtılar. Benim için travma oldu. Sizden mi çalıştığınız televizyondan mı siz açıklayacaksınız" dedi.

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FOTOĞRAFLI YANIT

Seda Sayan, bugün de sosyal medyadan bir fotoğraf paylaşarak, "Bu fotoğraf çok şeyi anlatıyor. Benim herkese her kesime saygımı HALK biliyor ama yinede görün istedim. Fazla söze gerek yok" dedi.

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seda sayan Mülayim cengiz çimen

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