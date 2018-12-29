Seda Sayan arşivleri açtı: Bu fotoğraf çok şeyi anlatıyor

Kamuoyunda 'Mülayim' olarak tanınan Cengiz Çimen'in, Seda Sayan'ın sabah programında yardımcılığını yaparken cuma namazına gittiği için işinden kovulduğunu iddia etmesiyle büyük bir şok yaşayan Sayan, ikinci şoku da bir takipçisinin, 'stüdyosuna yardım istemek için gelen kadınların başörtülerini açtırdığı' iddiasıyla yaşamıştı. İddialara sosyal medya hesabından sert bir dille yanıt veren ünlü şarkıcı, bu sefer de arşivleri açtı.

Cengiz Çimen geçtiğimiz günlerde eşi ile birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına katılıp bir dönem yanından ayrılmadığı Seda Sayan'ın kendisini cuma namazına gittiği için işten kovduğunu ileri sürdü. Ardıdan 14 yıl önce yaşanan olaylardan sonra piyasada iş bulamadığını anlattı.

MÜLAYİM'E JET YANIT

Mülayim ve eşinin bu iddialarının ardından Seda Sayan küplere bindi. Ünlü sanatçı, "Ne yayındı bayıldım. Size cevap bile vermezdim ama Namaz lafı geçtiği için üzüldüm" notuyla yaptığı paylaşıma şu notu düştü;

"Namaz kıldı diye işten kovan da kovuldum diye ağlayan da namerttir. Yazıklar olsun size ve sizi oraya çıkarıp konuşturanlara. Allah'a havale ediyorum hepinizi. Unutmayın ben yastığa başımı vicdanım çok rahat koyuyorum. Siz düşünün. İnandırıcılığınız sıfır. Size cevap bile vermezdim ama namaz lafı geçtiği için üzüldüm"