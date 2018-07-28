MAGAZİN

Seda Sayan Cihangir'deki tarihi eser sayılan binasını otele çeviremedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2018 17:44 | Son Güncelleme

Seda Sayan, Cihangir'de 9 yıl önce satın aldığı apartmanı otel yapmak istedi, ancak mülkün tarihi eser statüsünde olduğunu öğrenince, projeden vazgeçmek zorunda kaldı.

Seda Sayan Cihangir'deki tarihi eser sayılan binasını otele çeviremedi

Seda Sayan 2009 yılında Cihangir’de beş katlı bir apartman satın aldı. Cumhuriyet’in ilanından bir yıl önce yapılan binayı otele çevirmek istedi. Ancak, mülkün tarihi eser statüsünde olduğu ortaya çıktı. Kadırgalı, bu nedenle ruhsat sorunu yaşadı ve projeden vazgeçmek zorunda kaldı.

Mülkün yüksek tavanlı ve yaklaşık 120 metrekare olan dairelerin kiraları 5-10 bin TL arasında değişiyor. Milliyet’in haberine göre, Seda Sayan’ın yine birkaç yıl önce oğlu Oğulcan Engin için aldığı eski White Mill adlı kafenin ise hâlâ boş olması dikkat çekti. Sanatçı, geçtiğimiz yıl işletmecileri mahkeme kararıyla çıkartmıştı. Oğulcan’ın 40 bin TL kira getirisi olan yerde bir mekan açmak istediği öğrenildi.

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