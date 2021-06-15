Seda Sayan'dan, Mehmet Ali Erbil hakkında kan donduran iddia! "Masum kıza tecavüz..."

Seda Sayan'ın, Mehmet Ali Erbil hakkında Instagram'dan yaptığı paylaşım herkesi şok etti. Mehmet Ali Erbil'in, kendisi hakkında "geçmişi kirli" imasında bulunarak yaptığı açıklamalardan rahatsız olan Sayan, paylaşımlarında kullandığı ifadelerle kan dondurdu. İşte ayrıntılar...

"MASUM HİZMETÇİ KIZA TECAVÜZ ETTİN"

Erbil'in ifadelerine Instagram'dan yanıt veren Sayan; Erbil'in, Tuğba Coşkun ile evli olduğu sırada masum hizmetçi kıza tecavüz ettiğini söyledi. Öte yandan Sayan, bu olayların devamının da olduğunu ve Erbil'in arınması gerektiğini ifade etti. Açıklamalarına devam eden Sayan, Erbil'in Allah'tan af dilemesi gerektiğini söyleyerek, "Dua et çocukların hatrına" ifadelerini kullandı.

MEHMET ALİ ERBİL, SEDA SAYAN HAKKINDA NE DEDİ?

Bir dönemler aralarından su sızmayan ikili Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan birbirlerine demediğini bırakmadı. Mehmet Ali Erbil, hastalık süreci boyunca Seda Sayan'ın kendisini hiç aramadığını ifade ederek Sayan'a vefasız dedi.

Sayan hakkında konuşan Erbil, Fatih Ürek ve Onur Büyüktopçu'yu işinden alıkoyduğunu ve herkesi korkuttuğu için kimsenin Sayan'a bir şey söyleyemediğini ifade etti. Skandal ifadelerin ardından Erbil, sosyal medyadan, Sayan'ın geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı sunabileceğini ve reyting alamadığı halde ekranlarda olmaya devam ettiğini ifade etti. Erbil'in ifadelerine yanıt veren Sayan, geçmişinin, Erbil'in masum hizmetçi kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığı için kirli olduğunu söyledi.



