MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Sayan'dan, Mehmet Ali Erbil hakkında kan donduran iddia! "Masum kıza tecavüz..."

Seda Sayan'dan, Mehmet Ali Erbil hakkında kan donduran iddia! "Masum kıza tecavüz..."

15.06.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kendisi hakkında söylediklerinden rahatsız olan Seda Sayan Instagram'dan kan donduran ifadeler paylaştı. Erbil'in, Sayan için "Geçmişi temiz değil" imasının ardından Sayan'ın söyledikleri, duyanları şaşkınlığa boğdu.

Seda Sayan'dan, Mehmet Ali Erbil hakkında kan donduran iddia! "Masum kıza tecavüz..."

Seda Sayan'ın, Mehmet Ali Erbil hakkında Instagram'dan yaptığı paylaşım herkesi şok etti. Mehmet Ali Erbil'in, kendisi hakkında "geçmişi kirli" imasında bulunarak yaptığı açıklamalardan rahatsız olan Sayan, paylaşımlarında kullandığı ifadelerle kan dondurdu. İşte ayrıntılar...

"MASUM HİZMETÇİ KIZA TECAVÜZ ETTİN"

Erbil'in ifadelerine Instagram'dan yanıt veren Sayan; Erbil'in, Tuğba Coşkun ile evli olduğu sırada masum hizmetçi kıza tecavüz ettiğini söyledi. Öte yandan Sayan, bu olayların devamının da olduğunu ve Erbil'in arınması gerektiğini ifade etti. Açıklamalarına devam eden Sayan, Erbil'in Allah'tan af dilemesi gerektiğini söyleyerek, "Dua et çocukların hatrına" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil hakkında kan donduran iddia!

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil hakkında kan donduran iddia!

MEHMET ALİ ERBİL, SEDA SAYAN HAKKINDA NE DEDİ?

Bir dönemler aralarından su sızmayan ikili Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan birbirlerine demediğini bırakmadı. Mehmet Ali Erbil, hastalık süreci boyunca Seda Sayan'ın kendisini hiç aramadığını ifade ederek Sayan'a vefasız dedi.

Sayan hakkında konuşan Erbil, Fatih Ürek ve Onur Büyüktopçu'yu işinden alıkoyduğunu ve herkesi korkuttuğu için kimsenin Sayan'a bir şey söyleyemediğini ifade etti. Skandal ifadelerin ardından Erbil, sosyal medyadan, Sayan'ın geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı sunabileceğini ve reyting alamadığı halde ekranlarda olmaya devam ettiğini ifade etti. Erbil'in ifadelerine yanıt veren Sayan, geçmişinin, Erbil'in masum hizmetçi kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığı için kirli olduğunu söyledi.

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil hakkında kan donduran iddia!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Aytaç Şaşmaz kimdir?Aytaç Şaşmaz kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Müstehcen görüntülere tehdit: 10 bin TL'yi vermezsen...

Müstehcen görüntülere tehdit: 10 bin TL'yi vermezsen...

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

İstanbul Ataşehir'de gasp dehşeti!

İstanbul Ataşehir'de gasp dehşeti!

Ailesiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti

Ailesiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti

Aşı yoğunluğu! Binlerce kişi geldi, kuyruklar oluştu

Aşı yoğunluğu! Binlerce kişi geldi, kuyruklar oluştu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.