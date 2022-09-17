Seda Sayan'dan 'Oğulcan Engin' sorusuna yanıt yok

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Seda Sayan ile Çağlar Ökten, önceki akşam 'Adamlar' konserine giderken görüntülendi. Gazetecilerle konuşan Sayan, Ökten'in sahnesinden övgü dolu sözlerle bahsederek, eşini dinlemek için konser işleri almadığını söyledi.

"DEVAMLI ADAMLAR'I DİNLİYORUZ"

"Bu akşam 'Adamlar'ın konserine geldik" diyen ünlü isim, "Ben zaten tanımazdım, beni Çağlar tanıştırdı. Çok da sevdim. Devamlı konserlerine gidiyoruz ve arabamda bile 'Adamlar'ı dinliyoruz. Çağlar çok seviyor, o devamlı dinleyince dikkatimi çekti, sonra tanıştırdı beni. Solistleri Tolga'yı çok sevdim, 'Adamlar'ı seviyoruz birazdan da dinleyeceğiz" şeklinde konuştu.

OĞULCAN ENGİN SORUSUNA YANIT YOK

Muhabirlerin, "Oğulcan Bey'in düğününüze neden gelmedi?" sorusu karşısında Seda Sayan, "'Adamlar'ın konserine geldik. 'Adamlar' çok güzel" diyerek konuyu geçiştirdi.

