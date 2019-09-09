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Seda Sayan ekranlara veda mı ediyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 15:59 | Son Güncelleme

Seda Sayan, önceki gün bir alışveriş merkezinde konser verdi. Ünlü sanatçı konser çıkışı magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı...

Seda Sayan ekranlara veda mı ediyor?

Enerjisi yüksek ve tempolu bir konserle hayranlarına keyifli bir akşam yaşatan Seda Sayan, konser hakkında “Çok güzeldi, beklentimizin de üzerindeydi. Muazzam eğlendiler. Neredeyse bütün şarkılara eşlik ettiler.” dedi.

“BU GİDİŞLE SENEYE TELEVİZYONU BIRAKACAĞIM”

Çok yoğun olduğunu söyleyen Sayan “Kırklareli’ndeydim, konserim için geldim. Yemekteyiz’i çekiyorum. Yakında O Ses Türkiye de başlayacak. Bu sezon biraz yoğun geçecek benim için. Konserlerim de var arada. Ama bu gidişle seneye televizyonu bırakacağım. Çünkü çok yoruluyorum.” şeklinde konuştu.

“MEKANIN ADI SEDA OLSUN!”

Oğulcan Engin’in açtığı mekan hakkında gelen soruya “Oğulcan o mekan için çok uğraştı. O konuyla çok ilgilenemiyorum. Hiç vaktim yok. Çocuğuma sadece ‘seni seviyorum’ demek için mesaj atıyorum.” yanıtını veren ünlü sanatçı, “Oğlunuz, mekana yurtdışındaki eski sevgilisinin adını vermiş doğru mu?” sorusunu duyunca ise epey şaşırdı. “Ne! Kim? Haberim yok. O zaman hemen değişsin Seda olsun.” diyerek espri yapan Sayan, Sermiyan Midyat ile çıkan aşk haberleri için ise şunları söyledi:

“Sermiyan benim yıllardır arkadaşım. Yeni filmini anlatıyordu ben de ona gülüyordum. ‘Aşk var mı aşk’ diyorlar, keşke. Nerede? O kadar yoğunum ki.”

“BOMBA GİBİ GELİYOR”

Geçen sezonun O Ses Türkiye şampiyonu Ferhat Üngür ile düet yapacağının müjdesini veren sanatçı, “Geçtiğimiz sezonun birincisi Ferat Üngür, yarışmacısı olduğu Murat Boz’la bir düet yaptı. Şimdi benimle yapmak istedi. Muazzam bir şarkı yakalamış. Bomba geliyor. Zaten ben kendi yarışmacım Sergio Gürlek ile yaptım biliyorsunuz. O rock okudu, ben arabesk okudum.” ifadelerini kullandı.

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