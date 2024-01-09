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  4. Seda Sayan estetiklerden sonra bu kez Çağlar Ökten'e kafayı taktı! Sayan, eşini videoya aldı, bomba yorumla paylaştı: Kadın cinsel tercihini...

Seda Sayan estetiklerden sonra bu kez Çağlar Ökten'e kafayı taktı! Sayan, eşini videoya aldı, bomba yorumla paylaştı: Kadın cinsel tercihini...

09.01.2024 16:21 | Son Güncelleme:
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Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olan Seda Sayan, bu işlemleri sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak sosyal medyadan bir video paylaşan ünlü isim takipçilerini şaşırtmıştı. Sayan, daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden elde edilen sıvı enjekte ettirdiği işlemi paylaşmıştı. Şarkıcı estetik operasyonlarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Bu kez eşini paylaşan Sayan çektiği videoyla çok konuşuldu.

Yaptırdığı estetik operasyonları ve işlemleri saklamayan, sık sık da sosyal medya hesabından paylaşarak gündem olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, son paylaşımıyla dikkat çekmişti.

Yaptırdığı işlemin ardından kendisini videoya alan Sayan, daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdiği işlemi anlatmıştı.

Seda Sayan paylaşımında "Benim kadar uslu bir hasta yok. Bakın şu iğneler yapıldı. Hiç şımarıklık yapıyor muyum hocam? Şimdi biz ilk sünnet derisi enjekte ettik. Bu sefer ikincisi bu" ifadelerini kullanmıştı.

''BU ADAM BENİM KOCAM''

61 yaşındaki ünlü şarkıcı estetik operasyonlarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Bu kez eşi Çağlar Ökten'i paylaşan Sayan çektiği video ile konuşuldu.

SEDA SON

Sayan, eşini videoya alarak ''Bu adam benim kocam. Bak benim diyorum'' dedi. Sayan'ın sözleri sonrası yanındaki arkadaşlarından gülme sesleri de yükseldi.

SED77

Sayan, paylaşımına ise "Arkadaki kadın cinsel tercihini değiştirdi, korkudan" yazdı.

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