Seda Sayan estetiklerden sonra bu kez Çağlar Ökten'e kafayı taktı! Sayan, eşini videoya aldı, bomba yorumla paylaştı: Kadın cinsel tercihini...

Yaptırdığı estetik operasyonları ve işlemleri saklamayan, sık sık da sosyal medya hesabından paylaşarak gündem olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, son paylaşımıyla dikkat çekmişti.

Yaptırdığı işlemin ardından kendisini videoya alan Sayan, daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdiği işlemi anlatmıştı.

Seda Sayan paylaşımında "Benim kadar uslu bir hasta yok. Bakın şu iğneler yapıldı. Hiç şımarıklık yapıyor muyum hocam? Şimdi biz ilk sünnet derisi enjekte ettik. Bu sefer ikincisi bu" ifadelerini kullanmıştı.

''BU ADAM BENİM KOCAM''

61 yaşındaki ünlü şarkıcı estetik operasyonlarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Bu kez eşi Çağlar Ökten'i paylaşan Sayan çektiği video ile konuşuldu.

Sayan, eşini videoya alarak ''Bu adam benim kocam. Bak benim diyorum'' dedi. Sayan'ın sözleri sonrası yanındaki arkadaşlarından gülme sesleri de yükseldi.

Sayan, paylaşımına ise "Arkadaki kadın cinsel tercihini değiştirdi, korkudan" yazdı.





