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Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil'in canlı yayında barışacağı haberi tepki çekti

17.09.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan’la bir süredir küs olan ve geçirdiği sağlık problemlerinin ardından eski günlerine dönen ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil arasındaki küslük ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’da son bulacak. İkilinin karşılıklı çirkin söylemlerinin ardından böyle bir girişimde bulunması ise tepki çekti.

Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil'in canlı yayında barışacağı haberi tepki çekti

Mehmet Ali Erbil Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmış ve Seda Sayan'ı hedef almıştı.

Sayan ise "Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan “Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin" yazmıştı.

İkili daha sonra bu konunun üstünü kapatıp geri adım atmıştı. Sayan ve Erbil şimdi ise canlı yayında bir ara gelecek. İkilinin canlı yayında buluşacak olması sosyal medyada gündem oldu.

Çoğu takipçi bu olayın bir reklam olduğunu ve tecavüz gibi ciddi bir iddianın üzerinin kapatılmış olmasını eleştirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan
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