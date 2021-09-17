Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil'in canlı yayında barışacağı haberi tepki çekti

Mehmet Ali Erbil Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmış ve Seda Sayan'ı hedef almıştı.

Sayan ise "Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan “Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin" yazmıştı.

İkili daha sonra bu konunun üstünü kapatıp geri adım atmıştı. Sayan ve Erbil şimdi ise canlı yayında bir ara gelecek. İkilinin canlı yayında buluşacak olması sosyal medyada gündem oldu.

Çoğu takipçi bu olayın bir reklam olduğunu ve tecavüz gibi ciddi bir iddianın üzerinin kapatılmış olmasını eleştirdi.



