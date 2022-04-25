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Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kaç kere evlendi? Çağlar Ökten'in eski eşi kimdir? Bu evlilikten çocuğu var mı?

25.04.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten basında yer alan haberlerin ardından gündem oldu. Ünlü müzisyenin nikah şahitliğini Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Seda Sayan'ın nikah şahitleri ise Safiye Soyman ve Esra Özmen oldu. Başarılı müzisyenin eski evliliği merak konusu oldu. Vatandaşlar, Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kaç kere evlendi? Çağlar Ökten'in eski eşi kimdir? Bu evlilikten çocuğu var mı? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kaç kere evlendi? Çağlar Ökten'in eski eşi kimdir? Bu evlilikten çocuğu var mı?

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten merak konusu oldu. Başarılı müzisyen, ünlü şarkıcıya canlı yayında evlilik teklifinde bulunmuştu. Çift, dün nikah masasına oturdu. Bu kapsamda Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kaç kere evlendi? Çağlar Ökten'in eski eşi kimdir? Bu evlilikten çocuğu var mı? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

SEDA SAYAN'IN EŞİ ÇAĞLAR ÖKTEN KAÇ KERE EVLENDİ?

Çağlar Ökten, daha önce bir evlilik yapmıştır. Seda Sayan ile yaptığı evlilikle gündeme gelen Ökten'in önceki evliliğinden bir oğlu vardır.

ÇAĞLAR ÖKTEN'İN ESKİ EŞİ KİMDİR?

Seda Sayan ile birlikte olmadan önce Lara Şehiroğlu ile sevgili olan Çağlar Ökten'in 7 yaşındaki oğlu Artur'un annesine dair bir bilgi henüz yok.

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kaç kere evlendi? Çağlar Ökten'in eski eşi kimdir? Bu evlilikten çocuğu var mı?

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ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten 21 Haziran 1987 tarihinde dünyaya geldi.

Çağlar Ökten Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.

34 yaşındaki müzisyen Çağlar Ökten, Mersinlidir.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Prag'ta evlenmeyi düşünürken planlar da aksama oldu ve çift İstanbul'da nikah kıydı. Seda Sayan‘ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

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Seda Sayan
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