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Seda Sayan'ın genç aşkı Nihat Doğan'ı istemedi mi? Format değişti

20.09.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihat Doğan eski sevgilisi Seda Sayan'ın programına çıkacak iken bir anda format değişti. Sayan'ın yeni aşkının kıskançlığının buna sebep olduğu söylenirken ünlü isimden açıklama geldi.

Seda Sayan'ın genç aşkı Nihat Doğan'ı istemedi mi? Format değişti

Seda Sayan programına eski sevgilisi Nihat Doğan'ı çıkaracaktı. Ancak Doğan ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ programına konuk olacak iken bir anda programın formatı değiştib

Bu ani değişimin sebebi kıskançlık krizi olarak yorumlanmıştı. İddialara göre, Sayan’ın genç sevgilisi, Nihat Doğan’ı kıskandı ve bu yüzden programa konuk alınmamasına karar verildi. Ancak Seda Sayan, konu ile ilgili son noktayı koydu.

Ekran Alıntısı

Sayan açıklamasında "Nihat, birkaç kere işi olduğu için verilen tarihleri kendisi iptal etti. Bu kez de biz şarkıcı-yorumcu olmadan programa devam etme kararı aldık. Ayrıca Nihat benim çok iyi ARKADAŞIMDIR.”

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Seda Sayan
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