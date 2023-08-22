Seda Sayan ne zaman başlıyor? Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezon tarihi belli oldu!

Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezon tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Hafta içi her gün sabah saat 09:45'te canlı yayında Star TV'de ekranlarında sevenleri ile buluşan Sabahın Sultanı Seda Sayan programının yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Gündüz kuşağının sevilen programının yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Seda Sayan ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

SEDA SAYAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sabahın Sultanı Seda Sayan programı yeni sezonda da Star TV'de izleyicisi ile buluşacak. Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni bölümleriyle 28 Ağustos Pazartesi gününden itibaren izleyicisinin karşısına çıkacak.

SEDA SAYAN KİMDİR?

Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de İstanbul, Eyüpsultan'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu.

Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı.

Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.



